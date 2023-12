La mappa delle osterie a Marina di Ravenna da 1860 ad oggi

Si intitola ‘Mangiavamo alla marinara. Osterie, trattorie e ristoranti di Marina di Ravenna dal 1860 al 2020’, il nuovo libro di Pericle Stoppa (foto), appassionato di storia locale con già 8 pubblicazioni alle spalle, uscito per le Edizioni Capit Ravenna, che sarà presentato oggi alle 15.30, alla Galleria FaroArte di Largo Magnavacchi 6 a Marina di Ravenna. L’autore dialogherà con il giornalista Alessandro Montanari e il con il presidente della Pro Loco Marino Moroni. Dopo aver ricordato l’origine del Porto Corsini, storicamente datata 1737, il libro ripercorre a tappe di quattro decenni alla volta i principali ‘luoghi della ristorazione’. Alla fine dell’Ottocento, una figura cardine è quella del chioggiotto Giuseppe Greco, detto ‘Beppo’, attivo insieme alle sue figlie Emilia, Maria e Virginia, note per la loro abilità nel cucinare il pesce. "Nella prima parte del Novecento – racconta Stoppa –, impossibile non ricordarsi della figura straordinaria di Erminia Dirani con la sua Trattoria Capanna Gotica.

Gli anni Trenta sono caratterizzati dal grande fermento, la località acquista il toponimo ‘Marina di Ravenna’, anche grazie a locali come il ristorante Trieste, le trattorie Alla Pace e Al Cannone. Il lungo periodo che va dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta poi, è caratterizzato da un notevole sviluppo sociale ed economico della località. Alcuni ristoranti, tra cui Sole, Miramare, Maddalena, Al Porto, Casa del Pesce, diventano famosi nell’intero litorale romagnolo". Il volume si sofferma su alcuni personaggi simbolo della ristorazione degli ultimi quarant’anni: Giordano Saporetti, Daniele Gambi, Roberto Spadoni, Gino Gardini, che mantengono alta la tradizione gastronomica locale. Non mancano inoltre due brevi appenditi riguardanti le ‘Ricette della tradizione’ e la ‘Cozza selvaggia’, di recente riconosciuta come prodotto tipico di Marina di Ravenna. "Con la precisione dello storico – scrive Franco Gabici nella presentazione del libro –, Stoppa ha passato al vaglio una quantità incredibile di documenti per regalare a Marina questa inedita mappa topografica".