La materna è inagibile. Tre tende per i bambini

Sono terminate ieri pomeriggio le operazioni di montaggio delle tre maxi-tende che la Protezione civile ha messo a disposizione della scuola materna di San Martino in Gattara, danneggiata dal terremoto dello scorso 18 ottobre. Sono state posizionato vicino al campo sportivo della frazione, proprio a fianco della struttura che ospita gli spogliatoi. Inizialmente la scuola – un edificio in sasso risalente agli anni ‘60, già oggetto di un’importante ristrutturazione – era stata dichiarata inagibile limitatamente all’ala che ospitava il dormitorio: solo successivamente i tecnici hanno optato per l’inagibilità completa, in attesa degli interventi di ‘ricucitura’ delle ferite causate dal sisma, in particolare per quanto riguarda le fessurazioni apertesi sulle pareti. Per alcuni giorni i 25 bambini iscritti (15 romagnoli e 10 toscani) hanno dunque frequentato le lezioni alla sala polivalente Cicognani di Brisighella, una soluzione temporanea in attesa di creare a San Martino in Gattara – distante dal centro del Comune circa dieci chilometri – l’ambiente più adatto ai bambini. Una squadra composta da Protezione Civile, Croce Rossa e Pubblica Assistenza ha lavorato per alcune giornate per montare le tre tende: "Saranno adibite rispettivamente ad aula, mensa e spogliatoio, con tanto di riscaldamento, ovviamente", spiega il presidente del coordinamento ravennate di Protezione vicile Claudio Mercuriali.

All’interno delle tende i bambini troveranno i banchi, i libri, le carte geografiche e tutti gli altri materiali con cui erano abituati a imparare: nel corso della giornata di oggi molti dei materiali saranni spostati nelle tende, dove già domani suonerà la prima campanella ’virtuale’. Le tre tende sono una soluzione temporanea: "L’obiettivo è infatti quello di trasformare l’immobile degli spogliatoi in una piccola scuola – spiega l’assessore alla Protezione civile Dario Laghi –: quel che serve per ristrutturare l’istituto danneggiato, in modo che i bambini possano tornare a frequentarlo il prima possibile". Nel locale degli spogliatoi – già affiancati da una cucina, normalmente utilizzata per la sagra – l’Aps di San Martino è già al lavoro per mettere tutti gli impianti a servizio della scuola, compreso il wi-fi: "Saranno necessari alcuni lavori di modesta entità nei locali dei servizi – spiega il presidente dell’Aps Cesare Psotti – ma parliamo di operazioni non complicate. Siamo felici di mettere la nostra struttura a disposizione della scuola".

Filippo Donati