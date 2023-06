La maturità dello scontento Il ministro: "Orali chiesti da Bonaccini e de Pascale"

È arrivato a Lugo ieri mattina e per prima cosa ha voluto vedere la palestra del polo tecnico professionale Compagnoni Marconi, danneggiata dall’alluvione. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nella prima tappa della sua visita nelle zone alluvionate ha incontrato i sindaci di Lugo e Ravenna, Davide Ranalli e Massimo Isola, il prefetto Castrese De Rosa, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Stefano Versari, il provveditore Paolo Bernardi e i dirigenti di alcune delle scuole più colpite. Ma è anche intervenuto sui malumori suscitati dalla decisione del suo Ministero di predisporre per la terza media e la maturità solo esami orali. "Ho risposto a un suggerimento che Michele de Pascale, presidente dell’Unione Province italiane e sindaco di Ravenna – ha detto –, aveva espresso pubblicamente e, in maniera informale, anche con me. E cioè di consentire l’esame solo in forma orale, come era stato fatto a seguito del terremoto in Emilia e a L’Aquila". Una decisione, ha aggiunto Valditara, che ha trovato d’accordo anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Mi sono confrontato con gli uffici scolastici regionali – ha aggiunto – e mentre quelli di Marche e Toscana hanno chiesto di mantenere la formula consueta, quello dell’Emilia Romagna si è detto favorevole. Il 7 giugno lo abbiamo comunicato in cabina di regia, alla presenza del presidente Bonaccini e dei presidenti delle province interessate, e non ho ricevuto obiezioni". Non sarebbe stato possibile differenziare tra medie e superiori, ha aggiunto il ministro, perché "sarebbe stato il caos". La conferma arriva anche dal sindaco, Michele de Pascale: "Ho avanzato una proposta, cioè di consentire ai ragazzi che hanno subito l’alluvione vedendo danneggiati libri, quaderni e strumentazioni, di fare un esame di maturità semplificato, in analogia a quanto accaduto per il terremoto. Il Ministero mi ha comunicato che non riteneva possibile differenziare e che quindi si era valutato l’esame facilitato per tutti, comprese le medie".

Valditara ha ringraziato il personale scolastico, ricordando che il suo ministero è stato il primo ad attivarsi per individuare risorse e garantire il sostegno alle comunità colpite. "Abbiamo stanziato 20 milioni di euro – ha concluso – dopo aver considerato le richieste e le problematiche di ogni singola scuola". Alla visita di ieri è intervenuta anche l’assessora regionale Paola Solomoni. "Ringraziamo il ministro – ha detto – per essere venuto in Romagna per toccare con mano le grandi problematicità che stanno incontrando questi territori. E colgo l’occasione per ribadire come sia fondamentale sostenere gli enti locali chiamati a intervenire per ripristinare gli edifici scolastici, e al tempo stesso garantire il personale necessario".

Annamaria Corrado