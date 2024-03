La maxi-richiesta: "Nulli gli incentivi per 8,5 milioni"

Il valore degli incentivi da restituire, ammonta a più di 8,5 milioni di euro. E il ricorso con cui la società agricola aveva chiesto che fosse tutto annullato , è stato ora respinto dal Tar del Lazio. Non è detto che la società in questione - la Casagrande Energy ss - debba subito mettere mano al portafogli per sborsare tutti quei soldi: vuoi perché c’è la possibilità ancora di ribaltare tutto davanti al Consiglio di Stato. Vuoi perché una recente sentenza della Corte dei Conti regionale, ha comunque quantificato il danno erariale in un valore più contenuto: 2,4 milioni di euro. In ogni caso, i giudici romani l’hanno condannata a pagare 4.000 euro di spese di lite in favore di Gse, il gestore servizi energetici. Lo stesso dal cui controllo era scaturita nel novembre del 2022 la mega-richiesta.

Protagonista, un impianto termoelettrico sul comune di Ravenna di potenza di 999 kilowatt/ora alimentato a biogas grazie al materiale di scarto avicolo. L’entrata in servizio, secondo quanto dichiarato, risaliva al 27 marzo 2013. Ma da un controllo avviato da Gse nel novembre 2020, erano emerse incongruenze sulle date: in particolare - si legge nella sentenza a firma del giudice Paola Patatini - l’impianto non poteva dirsi completato perché il kit di trattamento del biogas, era arrivato solo il 18 aprile. Da parte sua la società aveva dato spiegazioni a Gse sia sul punto che su altre contestazioni: ma le risposte non erano state evidentemente ritenute sufficienti. E così la ss si era rivolta al Tar lamentando il fatto che non ci fosse nessuna motivazione per procedere alla decadenza del beneficio sugli incentivi anziché a una semplice decurtazione. In quanto alle tempistiche di messa in funzione, non c’erano state né azioni dolose né colpose: la società riteneva cioè di avere chiarito le incongruenze, esclusivamente temporali, che avevano caratterizzato l’arrivo del kit.

Secondo i giudici, la società non era invece riuscita a provare "l’avvenuta installazione del kit" entro la fatidica data di marzo 2013. E in quanto alla postilla scritta a penna sulla conferma d’ordine "dobbiamo allacciare il 27.03.13!", pur "provando l’esigenza che la consegna avvenisse entro tale termine, non è sufficiente a provare l’effettiva installazione del kit".

Circa la possibilità infine di una decurtazione, la sentenza ha chiarito che "qualora gli incentivi siano stati riconosciuti sulla base di rappresentazioni non veritiere", Gse ha il potere di farli decadere anche senza sentenza penale passata in giudicato. Sulla quantificazione, la Corte dei Conti ha però stabilito che su quasi la metà dei soldi è calata la prescrizione. E che il resto va diviso a metà per il "concorso colposo" della stessa Gse" in "ritardo con i controlli".

Andrea Colombari