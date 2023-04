La medaglia della maratona È ispirata al mosaico di Apollinare

L’edizione 2023 della Craft Maratona di Ravenna città d’arte che si correrà fra 7 mesi (il 12 novembre), comincia a prendere forma. Dopo l’apertura delle iscrizioni, ieri mattina è stata presentata la medaglia, che torna ad ispirarsi al patrimonio iconografico del mosaico bizantino. La dodicesima medaglia firmata Annafietta si ispira alla veste liturgica di Sant’Apollinare, primo vescovo di Ravenna, ritratto al centro dell’abside della basilica di Classe. La veste (casula) del patrono della città di Ravenna è ricamata con piccoli particolari in tessere d’oro, che ricordano delle piccole api. L’ape, arricchita da bellissime e lucenti tessere in mosaico, sarà il premio per chi porterà a termine la competizione del prossimo 12 novembre. Il particolare dell’ape evoca anche un messaggio significativo, legato all’operosità, che rende la coesistenza la vera forza del gruppo. Per questo motivo, sulla medaglia, viene riportato il motto latino ‘Vis unita fortior’, ovvero l’unione fa la forza. La medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più grande per i finisher della maratona sui 42K; una versione leggermente più piccola toccherà ai runner che taglieranno il traguardo nella half marathon; infine, la versione small sarà prodotta per la Martini good morning Ravenna 10K. "Sono sempre più orgogliosa – ha spiegato Anna Fietta, autrice di tutte le medaglie dell’evento ravennate – della collezione completa delle medaglie della Maratona, che quest’anno si arricchisce del dodicesimo esemplare. Abbiamo scelto un’ape per legarci al patrimonio musivo bizantino e, alla stessa, abbiamo dedicato la tradizionale mostra che si terrà all’interno del nostro laboratorio. L’ape vuole rappresentare la potenza dell’evangelizzazione di Sant’Apollinare ed è anche da poco l’insetto che noi esseri umani abbiamo iniziato ad apprezzare per le sue caratteristiche vitali. Del resto, Einstein diceva: "Quando le api scompariranno, all’uomo resteranno soltanto quattro anni di vita"". Stefano Righini, presidente di Ravenna runners club che organizza l’evento ha aggiunto: "Ogni anno presentiamo la medaglia, e ogni anno è sempre più intrigante, piena di significato e mai scontata. Quella del 2023 è un altro pezzo originale e unico nel suo genere. È un’opera d’arte che, come tutti gli anni, girerà il mondo, diventando un’icona del nostro territorio". L’assessore Giacomo Costantini ha concluso: "La medaglia della Maratona di Ravenna rappresenta un vero e proprio simbolo non solo per l’evento in sé, ma anche per l’intero territorio che trova nella simbiosi tra arte, cultura e sport una rinnovata spinta nella sua vocazione turistica".