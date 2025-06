La medicina sbagliata: "Aumento di 120 euro lordi in tre anni". Farmacisti in rivolta

Un aumento da 120 euro lordi su tre anni, che corrisponde a circa 69 centesimi all’ora. È questa la proposta ritenuta inaccettabile che ha portato circa 200 tra farmacisti e sindacalisti a manifestare sotto la sede di Federfarma, in via Faentina a Ravenna. Il presidio, indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil è parte di una più ampia mobilitazione volta a riaprire il tavolo delle trattative. "Le farmacie – esordisce Isabella Ciotti di Uil – sono il primo presidio che il cittadino incontra quando ha bisogno di un consiglio, di un consulto. Un aumento di quest’entità non è accettabile per la dignità e la tutela dei lavoratori, che negli ultimi anni hanno visto crescere le loro mansioni. Ora si trovano a fare elettrocardiogrammi, tamponi e così via. Siamo qui per farci vedere e dare dignità al lavoro".

"La proposta di Federfarma non è solo inadeguata ma quasi offensiva – aggiunge Tecla Andreola di Filcams Cgil -. Bisogna considerare che si sta sviluppando la farmacia dei servizi, che richiede più formazione e più impegno. È incredibile come le associazioni datoriali non siano disposte a trattare né a livello economico né a livello di valorizzazione della professione. Per questo ci saranno presidi territoriali in tutte le province". Tanti i farmacisti che arrivano in camice dopo aver staccato per la pausa pranzo con cartelli e bandiere. Si legge: "Ci meritiamo di più", "Non siamo invisibili", "La ricetta è una sola: diritti, tutele salario".

"Il motto è ‘Io ci sarò’ – commenta Claudio Iasevoli di Fisascat Cisl – e mi sembra che abbia colto nel segno, vedendo così tanti camici che manifestano. Il tavolo nazionale non ha avuto gli esiti sperati: si chiedeva un aumento che tenesse conto dell’inflazione e della crescente responsabilità dei farmacisti, ma la risposta è stata inadeguata. Per questo siamo qui". Presenti anche il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Domenico Dal Re e il suo vice Francesco Violani.

"Come Ordine – commenta Dal Re – auspichiamo al più presto la ripresa del tavolo nazionale, perché è innegabile che la farmacia abbia acquisito nuove competenze qualificanti. Un risultato che abbiamo ottenuto grazie ai collaboratori che vi lavorano e che hanno competenze molto diverse anche solo rispetto a prima del Covid. Ormai la farmacia è un servizio sanitario a tutti gli effetti, dove si fanno elettrocardiogrammi e iniezioni; per questo è necessario un contratto di tipo sanitario e non commerciale. Serve un riconoscimento adeguato".