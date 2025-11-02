La mela di Nittolo: "Apple è piaciuta pure a Mattarella"

Si ispira alla natura e alle sue origini contadine, ‘Apple’, una vera e propria mela in mosaico del diametro di 60 centimetri e di 173 centimetri di perimetro, una delle ultime opere di Felice Nittolo, acquistata di recente dal nuovo Museo e Network dell’Alimentazione e dell’Agricoltura della Fao a Roma. Una soddisfazione per l’artista originario di Capriglia Irpina (Avellino), ma ormai ravennate d’adozione per amore del mosaico, e ora considerato uno dei principali artisti dell’arte musica contemporanea.

Nittolo, la sua opera è ora in mostra permanente in una sala del museo che si trova in viale delle Terme di Caracalla nella capitale? "Sì, è esposta in una sala insieme alle opere di altri quattro artisti italiani. La mostra è stata inaugurata lo scorso 16 ottobre, in occasione della ‘Giornata mondiale dell’alimentazione’ e dell’80esimo anniversario dell’organizzazione. MuNe è uno spazio dedicato al dialogo interculturale e all’innovazione, che integra anche la storica biblioteca Memoriale David Lubin, e si sviluppa su un’area di 1.300 metri quadrati al piano terra e comprende 12 sale". All’apertura ufficiale, trasmessa in diretta sulla Rai, c’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Com’è andata?

"È stato un evento molto emozionante. Mattarella ha scambiato qualche parola con noi artisti, dopo aver terminato il suo discorso introduttivo. Ha stretto la mano a tutti e, rivolgendosi a noi italiani, ha detto: "Con le vostre opere il museo è più importante". E questo ci ha commosso e riempito di orgoglio". Com’è nato il contatto con il nuovo museo Fao? Com’è stata selezionata la sua opera?

"Mi ha cercato Ana Isabel Gill Peña, la curatrice spagnola del museo, dopo aver visto la mia opera esposta in una mostra diffusa sull’Isola del Garda, intitolata ‘Terra Acqua Aria’. Nella mia ‘mela’ ha visto il simbolo dei principi statutari Fao. Poi la commissione esaminatrice ha apprezzato il mio lungo e articolato percorso artistico. A mio avviso è molto significativo che un’opera in mosaico, rara arte all’interno dei musei, sia stata scelta per arricchire un museo così moderno".

E ora a Ravenna si sta entrando nel pieno della ‘Biennale del Mosaico’. Con quali opere è presente?

"Anzitutto, con la mostra ‘L’ultimo bizantino. Santo Spartà’ insieme a Giovanni Gardini, nella mia niArt Gallery: omaggio a un artista che ha fatto parte del Gruppo Mosaicisti di Belle Arti, profondo conoscitore della tecnica del mosaico e del restauro, autore di numerose opere musive, anche pittoriche, scomparso a 90 anni nei mesi scorsi. E poi con l’installazione di arte pubblica ‘Pianeta Europa’ che consiste nell’applicazione di 27 semisfere in mosaico, nei colori dei 27 paesi membri dell’Europa, sulle facciate delle case di via Anastagi".