La memoria custodita nelle ville di Riccione

Due mostre per celebrare la memoria. Riccione alza il sipario sulla stagione autunnale con un progetto che unisce le due più prestigiose ville d’arte della città, Villa Mussolini e Villa Franceschi. Un omaggio al fotografo Epimaco ‘Pico’ Zangheri (Villa Mussolini, dal 5 dicembre al 18 gennaio) e all’artista Roberto De Grandis (Villa Franceschi, dal 6 dicembre all’8 febbraio). La mostra a Villa Mussolini celebra la parabola artistica e professionale di ‘Pico’ Zangheri, figura fondamentale che per oltre cinquant’anni, attraverso l’obiettivo dello storico studio Foto Riccione, ha documentato con sensibilità lo sviluppo urbano, turistico e culturale della città. L’esposizione non è una semplice retrospettiva, ma un tributo che arricchisce la selezione di scatti in bianco e nero già presentata nel 2022. Il percorso si snoda attraverso due sezioni inedite: un’esplorazione della profonda e malinconica bellezza del litorale fuori stagione, momento di silenziosa riappropriazione della spiaggia da parte della comunità, e una simbolica ricostruzione scenografica del negozio Foto Riccione, laboratorio e crocevia di storie, arricchita da memorabilia messi a disposizione dalla famiglia Zangheri. In Pico, la città si specchia e ritrova il senso profondo del proprio passato.

Negli spazi di Villa Franceschi, sede della Galleria d’arte moderna e contemporanea, sarà allestita un’esposzione dedicata a Roberto De Grandis. Pittore, illustratore, incisore ed educatore, De Grandis ha saputo coniugare un linguaggio visivo ispirato all’espressionismo tedesco con una profonda sensibilità civile e pedagogica. Curata dalla moglie, dal figlio e dai suoi sodali artistici, la mostra attraverserà l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili a quelle della maturità, esponendo dipinti, disegni, grafiche e illustrazioni editoriali. Particolare rilievo sarà dato al suo impegno etico e inclusivo, testimoniato dalla collaborazione con il Comune di Riccione come educatore d’arte e con il Centro di socializzazione di Morciano.