La mensa Caritas trasloca Il pranzo è a Santa Teresa

Anche quest’anno la mensa della Caritas nel mese di agosto, durante la chiusura del servizio fornito da San Rocco, si trasferisce all’interno di Santa Teresa, nel giardino della struttura nel cuore della città. Durante il resto dell’anno, anche oggi quindi, il servizio all’interno dell’Opera è attivo la domenica a pranzo. Chi ne ha necessità può ritirare le pietanze e decidere se consumarle nella struttura o portarle via. Sono in tanti quelli che preferiscono rimanere, all’ombra degli alberi del giardino interno o, nel caso di cattivo tempo, nel refettorio. Negli altri giorni della settimana, fino alla fine di luglio, a pranzo è attiva la mensa di San Rocco, la sera invece a Santa Teresa viene distribuita la sportina con la cena che può essere solo ritirata. È dallo scorso anno che il servizio di mensa estiva ad agosto è stato trasferito dal cortile del Palazzo del seminario di piazza Duomo all’Opera di Santa Teresa, con le stesse funzioni e gli stessi obiettivi, da un lato aiutare concretamente chi ha bisogno, dall’altro dare la possibilità a chi accede al servizio, di pranzare in compagnia.

La mensa diventa così un’occasione di socialità per persone che, spesso, trascorrono molto tempo da sole. Il servizio funziona grazie all’aiuto di volontari ed è arrivato a distribuire oltre 100 pasti al giorno. "Le modalità di accesso – spiega Daniela Biondi, coordinatrice della Caritas di Ravenna –, sono le stesse dello scorso anno. Si passa attraverso il centro di ascolto della Caritas, tramite il quale si ottiene la tessera da utilizzare per i diversi servizi". I frequentatori della mensa e dei servizi sono spesso abituali, anche se la Caritas è lo specchio degli eventi che accadono: ha aiutato sia ucraini che alluvionati.