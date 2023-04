La messa per i lavoratori al Mercato coperto

Cambia luogo quest’anno la messa per il mondo del lavoro che, come da tradizione, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, presiede il primo maggio alle 18.30. Domani sarà il Mercato Coperto di Ravenna ad ospitare l’iniziativa, organizzata dalla diocesi e dall’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con le realtà produttive e sindacali della provincia. "L’obiettivo è quello di essere sempre più Chiesa in uscita, in tutte le realtà lavorative del territorio, immagine di una Chiesa che incontra l’uomo là dove si trova – spiega il direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro Luciano Di Buò –. Così dopo anni in cui abbiamo celebrato al porto, ora vogliamo coinvolgere altri mondi, come quello degli esercenti del centro. Nel farlo abbiamo trovato una collaborazione importante con il Mercato coperto".

"Si tratta di un forte segnale di modernità e vicinanza al

centro storico, ai giovani, agli esercenti di bar, ristoranti, negozi e servizi" sottolinea Beatrice Bassi, amministratrice del Mercato coperto.