La messa per i lavoratori a Ravenna 33

Si terrà oggi alle 18 la messa per il mondo del lavoro nella giornata dedicata ai lavoratori, presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni. A ospitarla per l’occasione sarà il poliambulatorio sanitario Ravenna 33, in via Secondo Bini, al piano terra. Parteciperanno Manuela Troncossi, segretaria Cgil Ravenna; Roberto Baroncelli, responsabile provinciale Cisl Romagna; Mauro Martignani, tesoriere Uil Ravenna; l’assessora comunale Livia Molducci e il segretario regionale Acli Walter Raspa. ’Il lavoro, un’alleanza sociale generatrice di speranza’ è il tema del messaggio dei vescovi della Cei per la giornata di San Giuseppe lavoratore, un tema che verrà ripreso nella celebrazione. "Ogni anno usciamo dalle nostre chiese per questa giornata – spiega il direttore della Pastorale sociale della diocesi Luciano Di Buò –. Negli anni siamo stati al porto, in Darsena, a Marina di Ravenna, al Mercato coperto, nel capannone della cooperativa la Pieve di Fornace Zarattini". Mentre quest’anno la scelta è ricaduta su una struttura sanitaria "proprio perché è un settore messo a dura prova negli ultimi anni. A partire dal covid, alle aggressioni in Pronto soccorso, alla carenza di personale. Ravenna 33 è una struttura privata che ci affianca nell’importante progetto Santa Teresa".