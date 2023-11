"La mia attività di pesca sportiva invasa dall’acqua per la terza volta"

Di nuovo l’alluvione, per la terza volta in cinque mesi. Riolo Terme, infatti, è stata allagata una prima volta fra il 2 e il 3 maggio, poi di nuovo fra il 16 e il 17 maggio, e ancora due notti fa. L’acqua del Senio, fiume che scende dall’Appennino tosco-romagnolo, ha inondato alcune vie nei pressi delle rinomate terme, e creato di nuovo un enorme bacino in corrispondenza della frazione di Isola.

Fra chi è più colpito c’è di nuovo Renato Costa con la sua impresa di pesca sportiva ‘I laghi blu’: il bar, che aveva riaperto da poco, è stato di nuovo invaso dal fango, mentre i laghetti artificiali sono diventati un unico grande bacino di acque melmose arrivate dal Senio.

"Ora chi interverrà? – si domanda Costa –. Tutte le idrovore sono impegnate in Toscana, così come il personale della Protezione civile. Più tempo l’acqua rimarrà e maggiore sarà il fango che si depositerà". Come molti altri, Costa non si capacita di quanto il territorio in cui è cresciuto sia diventato fragile. Troppe domande sembrano non avere risposta; altre sono scritte nelle quantità di pioggia caduta per la terza volta sull’Appennino, ma anche in quanto è stato fatto, o non è stato fatto, in questi ultimi mesi. Gli scriteriati abbattimenti di migliaia di alberi lungo tutto l’argine del fiume hanno presentato il conto, ed è un conto salato.

L’idrologia è purtroppo più complessa delle semplificazioni diffuse da chi sui social network grida al complotto: la rimozione dei tronchi non è andata di pari passo con gli abbattimenti, lasciando sugli argini tonnellate e tonnellate di legna che nessuno aveva i mezzi per rimuovere. L’acqua l’ha portata via, accumulandola sotto i due ponti delle vicinanze, quello della provinciale di fondovalle e quello Bailey di Isola (quest’ultimo poi ’liberato’ nella giornata di ieri). "Quei due ponti ora sono vere e proprie dighe – fa notare Costa –. Ecco perché l’acqua ha invaso di nuovo la mia azienda".

Dagli argini del Senio, ridotti ormai a cumuli di terra smossa, la piena ha trascinato con sé tonnellate di fango, che ha come cementato le dighe di legna formatesi sotto i ponti. Adesso qualcuno dovrà rimuoverle, sperando che il meteo invernale spalanchi sufficienti finestre temporali.

Come molti altri imprenditori, Renato Laghi spera ora di poter accedere ai ristori ipotizzati dal governo per le aziende alluvionate: "Ma la prima tranche di 40mila euro di cui si parla sarebbe insufficienti a dragare il metro e mezzo di fango che si è depositato sul fondale dei laghi. I ristori ai centri sportivi sono stati pari a zero, ci siamo arrangiati come potevamo per rifare le sponde dei laghetti e le recinzioni, più qualche rattoppo agli impianti elettrici. Ora è di nuovo tutto distrutto. Il bar riaprirà, ma ho molti dubbi che i laghetti possano tornare com’erano".

Filippo Donati