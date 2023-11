"La mia attività ’Le Spighe’ andata distrutta. E io sento che stiamo diventando invisibili"

"Stiamo diventando invisibili". Una constatazione che rappresenta anche una richiesta di aiuto. A lanciarla è Andrea Ricci Maccarini, titolare ad Alfonsine di "Le Spighe – Non solo piadine" di via Raspona, colpito come altre attività e privati dal tornado di fine luglio. "Tra 20 giorni dovrò chiudere perché il tempo non permetterà più di stare fuori a mangiare – spiega –. Fino ad ora, nonostante i danni, sono riuscito a portare avanti l’attività contando sul bel tempo. Ma sarà impossibile continuare". Andrea continua a vivere nella casa di famiglia, situata a fianco dell’attività, anch’essa seriamente compromessa dal tornado.

"Se qualcosa non si sbloccherà non so più chi contattare per rendere nota la situazione in cui io e tanti altri come me si trovano. Tutte le promesse fatte non si sono ancora tradotte in atti concreti. L’unica azione intrapresa dal comune di Alfonsine – continua – è stata quella di farmi contattare dai servizi sociali cosa che, sinceramente, mi ha anche offeso. In pochi mesi mi è stato tolto tutto. Ho provato a chiedere aiuto alle banche ma le condizioni applicate sono assolutamente inaffrontabili. Sarebbe bastato un intervento da parte delle amministrazioni - continua – per consentire l’ottenimento di prestiti a tasso zero o calmierato. Invece nessuno fa nulla e noi ci sentiamo sempre più soli".

Monia Savioli