"La mia Dakar contro la violenza sulle donne"

Una nuova impresa attende Iader Giraldi all’alba di una nuova Dakar. Il pilota faentino sarà infatti nuovamente ai nastri di partenza della spettacolare gara internazionale off-road. Lo scorso anno, alla sua prima partecipazione assoluta, Giraldi riuscì a terminare il percorso 55° nella categoria Rally2 e 78° nella classifica generale, in sella alla propria moto con la livrea rosa di Zeranta e con il foulard del Rione Verde sul manubrio. Il prossimo 5 gennaio il biker romagnolo si presenterà ai nastri di partenza sauditi ancora con la tuta rosa ma in una categoria differente, la Malle Moto: 12 tappe per 7.891 chilometri di piste, dune e passaggi rocciosi, oltre alle prove cronometrate, senza alcun tipo di assistenza nè meccanico al seguito.

"La Dakar non è una sfida contro gli altri ma contro la gara stessa – ha spiegato il pilota ieri durante la presentazione della moto a Palazzo Manfredi –. La Malle Moto è una categoria che rispecchia lo spirito della Dakar iniziale: una moto e un bagaglio. A prescindere da tutto sarà un bel divertimento". Giraldi sarà quindi da solo a cimentarsi nella meccanica durante la gara e oltre all’allenamento fisico e psicologico in vista dell’evento si è preparato anche a montare e smontare bullone per bullone il suo mezzo. Inoltre ha previsto di dare vita sui suoi canali social a una sorta di diario in diretta nel quale non ha scherzosamente escluso "richieste di aiuto agli spettatori". Sponsorizzeranno il faentino nell’impresa numerose aziende e vari professionisti emiliano romagnoli, afferenti alla Motor Valley. "Ho deciso di rifare questa grande gara – ha detto Giraldi – e riparto proprio da Faenza, che è la città delle mie origini e dove ho iniziato ad andare in moto. Durante l’anno abbiamo mantenuto una collaborazione con il Comune (come l’evento Motorplay, ndr), quindi mi sembra giusto celebrare la mia vocazione nella città dove il motore è metafora di quotidianità e di vita. Faenza ha un team di Motogp, uno di F1 e anche un pilota di Dakar, che è il terzo evento sportivo motoristico mondiale".

Alla competizione 2024 Giraldi parteciperà infine con un casco particolare, recante un messaggio contro la violenza di genere: "In questi ultimi mesi mi hanno fortemente colpito le parole di Gino Cechettin. Come uomo e come padre di due ragazze mi sono molto sentito coinvolto e ho deciso di far scrivere nel mio casco un invito a curare con attenzione i nostri atteggiamenti affinché le nuove generazioni acquisiscano nuove sensibilità. Credo infatti che gli uomini siano i primi a dover mandare un messaggio di cambiamento di tipo culturale ed educativo".

Damiano Ventura