"La mia edicola è di nuovo isolata"

È di nuovo isolata o quasi l’edicola di via Lapi a Faenza, che finì sommersa da uno strato di circa sei metri d’acqua la notte fra il 16 e il 17 maggio. "La chiusura o l’interruzione in contemporanea del ponte delle Grazie, del ponte Rosso e di viale Marconi – spiega il titolare Luca Alvisi – hanno di fatto reso questo quartiere di nuovo difficilmente raggiungibile". L’alluvione ha presentato un conto salato all’edicola di via Lapi, come accaduto in pressoché tutti gli edifici di questo quartiere, compreso tra le mura del centro storico e il fiume. "Non abbiamo ancora terminato la perizia, ma i danni potrebbero aggirarsi intorno ai 100mila euro". L’edificio fu tra quelli che finirono completamente sommersi dall’acqua: di fatto si salvò solo la struttura, mentre tutto ciò che era conservato all’interno andò perduto.

"A quei disagi dobbiamo aggiungere quelli attuali: siamo di nuovo pressoché isolati dal resto della città. A questo dobbiamo aggiungere che ancora oggi via Lapi, via Bettisi e le strade che le collegano sono qualcosa di simile a un quartiere fantasma, o comunque a un quartiere ancora semiabbandonato. Non ho una stima della quantità di giro d’affari andato perduto rispetto al periodo precedente l’alluvione, ma parliamo senza dubbio di cifre significative". Incassi in meno che vanno a sommarsi a quelli che affliggono il settore, vittima della deregolamentazione selvaggia che ancora spadroneggia sul web. Mentre il ponte delle Grazie è chiuso al traffico automobilistico in attesa di essere abbattuto, il ponte Rosso soffre disagi legati alla risistemazione delle condutture danneggiate dall’alluvione. Il traffico automobilistico fra il centro e il Borgo Durbecco dovrebbe ottenere di nuovo il via libera fra alcuni mesi, quando dovrebbe essere realizzato il Panel bridge – una tecnologia derivata da quella dei ponti Bailey – che verrà collocato fra il parcheggio laterale a via Renaccio e l’area di piazza Lanzoni prospiciente. Un’opera dal costo di 770mila euro, per la quale è stata già realizzata la prima piattaforma laterale in corrispondenza di via Renaccio: un importo che andrà a sommarsi ai quattro milioni di euro necessari per ricostruire il ponte delle Grazie: l’attuale struttura andrà sollevata e successivamente demolita, mentre rimarranno al loro posto i piloni, che verranno rinforzati. "Posso solo augurarmi che i lavori al ponte Rosso terminino quanto prima – conclude Luca Alvisi –, e che la piattaforma per consentire la posa del Panel bridge fra via Renaccio e il Borgo avvenga in tempi accettabili".

f.d.