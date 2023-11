La mia esperienza al day hospital oncologico di Lugo

Dopo un anno dall’intervento chirurgico, mi sto sottoponendo a chemioterapia presso il day hospital oncologico dell’ospedale di Lugo. E siccome ritengo che sia buona norma che i pazienti valutino, se non l’efficacia delle scelte terapeutiche, perlomeno gli aspetti sociali e organizzativi dei servizi sanitari che frequentano, vorrei segnalare quanto segue.

1) Mentre l’accoglienza e le prestazioni tecniche infermieristiche sono ineccepibili, alcuni aspetti strutturali lasciano insoddisfatti, a partire dal funzionamento intermittente dell’ascensore che ci porta al secondo piano.

2) Maggior disagio viene a me procurato dalla impossibilità di utilizzare la connessione internet gratuita fornita dalla Ausl Romagna, in quanto qui risulta criptata e l’Urp non può risolvere il problema. Credo che la gran parte dei pazienti oncologici sappia quanto sollievo dia la distrazione, la ’fuga’, l’astrazione che i contatti social offrono;

3) Il sollievo maggiore però a me proviene dalla possibilità di dialogare con altri pazienti, di scambiare esperienze che mi stanno dando un coraggio che non immaginavo.

Questa possibilità di incontro é pero frustrata da spazi troppo ristretti, inadeguati, della sala di aspetto.

Giancarlo Arcozzi