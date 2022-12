"La mia indennità di vicesindaco per il sociale"

"Il bilancio comunale per il 2023 beneficerà di ulteriori 20mila euro grazie al compenso che non verrà più percepito dal vicesindaco Marta Farolfi (nella foto), eletta al Senato". È questa la nota che il Comune di Brisighella ha diramato relativamente a una delibera approvata dalla giunta. Una linea di indirizzo in base alla quale l’indennità da vicesindaco andrà ad aumentare le risorse disponibili per il sociale. "Vorrei specificare che non si tratta di una rinuncia vera e propria – ha evidenziato Farolfi –, perché si tratta di un istituto previsto dalla legge. Il fatto però è che, anzichè lasciare questa cifra in una voce generica di bilancio, abbiamo deciso di destinarla per aumentare le risorse disponibili del nostro comune al sociale". Un indirizzo preciso per la giunta presieduta da Massimiliano Pederzoli: "Abbiamo fatto questa scelta – prosegue Farolfi –, perché abbiamo considerato il brutto momento che le famiglie e i soggetti più fragili stanno vivendo, alla luce del caro bollette e delle difficoltà di questi tempi. Per questo abbiamo deciso di destinare le risorse con l’intenzione di indirizzarne una parte ai servizi alla comunità e un’altra per iniziative di carattere sociale e di volontariato". Dunque la genericità dell’indirizzo non è fine a se stessa: "Gli uffici comunali verificheranno possibilità e procedure" conclude la senatrice.