"La mia opera animata per Ravenna Festival"

A soli 25 anni il ravennate Matteo Succi, in arte Svccy, è un’artista digitale la cui produzione artistica è caratterizzata da una ricerca sulla società contemporanea, ispirandosi al movimento Vaporwave nato tra il 201112. Primo italiano a esporre lo scorso febbraio alla W1 Curates di Londra, nel pieno cuore pulsante di Oxford Street, è stato poi chiamato dal Ravenna Festival per ‘animare’ l’edizione 2023 dedicata a ‘Le città invisibili’. Succi, com’è nata l’idea di un’opera animata per il festival ravennate? "Dopo essermi confrontato con la direzione artistica, ho creato un video che in qualche modo ‘abbracciasse’ la mia poetica e il tema scelto quest’anno dal festival. Il risultato è una città ideale che viene fuori dall’acqua, non casuale perché riprende la Gerusalemme resuscitata raffigurata in un mosaico sopra l’abside di San Vitale, presente anche altrove. La statua dal volto femminile rappresenta invece l’anima della città ed è anche la mia firma". A proposito di firma, qual è il tratto distintivo della sua poetica? "Le mie immagini riflettono la condizione umana della società di oggi. La figura umana è rappresentata da statue spesso senza volto o coperte da oggetti, che simboleggiano la totale mancanza di identità dell’individuo, ‘oppressa’ dalla tecnologia e dalla società ultra...