"La mia scrittura, tra ironia e riflessioni"

Sarà presentata alla Biblioteca Centro Sociale Il Tondo (via Lumagni, Lugo), oggi alle 17.30, la raccolta di racconti ‘Variazioni in do minore’, scritta da Elli Signani, scrittrice e poetessa romagnola. Nata a Filo di Alfonsine, Signani ha studiato al Liceo Classico di Lugo poi all’Università di Bologna. Da anni si occupa di scrittura, anche in lingua romagnola, e con le sue pubblicazioni ha fatto incetta di riconoscimenti. Nel 2024 ha vinto il premio Hombres Itinerante con la raccolta Parole di poesia e per il romagnolo il premio Aldo Spallicci (3° ex aequo) e a Gioia dei Marsi il premio Patrizio Graziani (2° posto). Nel 2025 il suo ‘Filo d’erba’ (2022) è finalista al premio Emmanuele Navarro della Miraglia a Sambuca di Sicilia. Edito da ‘Il Ponte Vecchio’, ‘Variazioni in do minore’, che sarà presentato da Lucia Baldini insieme all’autrice, si compone di una serie di racconti in cui la parola ha un ruolo essenziale per dar vita a storie e situazioni e si dipana in atmosfere diverse, senza trascurare gli aspetti sociali e l’attualità, soffermandosi anche su problemi come il Covid e l’Alzheimer.

Elli, qual è a suo avviso il ruolo del racconto rispetto al romanzo nel panorama letterario di oggi? "Spesso editori e pubblico sono stati diffidenti verso il racconto, tuttavia, a fronte di romanzi commerciali e illeggibili, il suo ruolo oggi è più duttile: si incasella meno nel prodotto merce, è forma ideale del nostro secolo perché si legge in poco tempo, lavora con poca materia, si dedica a segmenti della vita senza volere tutto, eppure, dentro questi limiti, può suggerire il tutto. Perciò è importante leggerlo".

E la scrittura, quella riportata su carta, può ancora avere una sua funzione o si disperderà nel mondo digitale? "Internet purtroppo sta diffondendo un approccio sbrigativo e superficiale nell’utilizzo del digitale, come se i nostri indicatori culturali fossero completamente rimpiazzati dalla rete. La scrittura su carta, tuttavia, non è sostituibile; scuola ed editoria dovrebbero tenere alta la funzione del libro e la sua storia, perché la carta garantisce corporeità affettiva alla scrittura e uno studio critico e approfondito".

Nella sua scrittura si nota il ruolo basilare della parola, che strizza l’occhio all’ironico, al fantasioso, a volte anche al comico. Cos’è per lei la parola e quale importanza ricopre nella scrittura? "Scrivere è un lavoro faticoso sulle infinite opportunità che dischiudono le parole, che ci fanno comunicare meglio e, a volte, anche cambiare il mondo. Nei racconti ho scelto registri variegati e ironici adattati a temi anche pesanti, cercando tuttavia quella leggerezza che estrae la magia della vita e le sue profonde, insondabili, verità. In fondo, noi siamo le nostre parole".

Lorenza Montanari