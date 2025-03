"La mia sfida al Parkinson". Il libro del rugbista Evoldi

Una partita da giocare sino in fondo. Quella del rugbista mantovano Marco Evoldi contro il Parkinson: e domani a Ravenna si potrà toccare con mano la sua storia. Infatti, domani, nella Sala d’Attorre di via Ponte Marino si terrà la presentazione del libro ‘Il mio amico P’, scritto dallo stesso Evoldi. Una presentazione organizzata proprio dal mondo del rugby bizantino: "La scelta di Ravenna come tappa della presentazione non è casuale – dicono proprio dal club rugbistico cittadino i promotori dell’evento –. Marco ha, infatti, legami forti con il mondo del rugby ravennate, e proprio per questo Ravenna Rugby e iPassatelli Old Ravenna Rugby hanno deciso di organizzare l’evento". Si inizia alle ore 18 e saranno presenti all’incontro proprio l’autore del libro, Marco Evoldi, il presidente del Ravenna Rugby, Mario Battaglia nonché Nicola Scanferla, presidente de iPassatelli Old Ravenna Rugby e coorganizzatore dell’evento. Oltre agli uomini di sport ci saranno, in qualità di esperti di una mattia subdola come il Parkinson, il neurologo Pietro Querzani e Maria Aurora Spartà, presidente Ravenna Parkinson Odv. Il rugbista mantovano, che ha trascorso praticamente tutta la vita sui campi della palla ovale, presenta dunque il suo libro, edito da Mondadori, che racconta la sua battaglia personale contro la malattia con forza, ironia e determinazione.

Un’opera che non è solo una testimonianza della sua lotta contro il Parkinson, ma anche un inno alla resilienza e alla voglia di non arrendersi mai, come del resto è uno sport come il rugby: massimo rispetto dell’avversario ma lotta senza paura dal primo all’ultimo minuto della gara. "Il Parkinson è una malattia che non si vede, ma si sente – spiegano gli organizzatori dell’evento – è una patologia neurodegenerativa progressiva, compromettendo il controllo dei movimenti. Un duro colpo per qualunque sportivo. Nonostante sia spesso associato agli anziani, il Parkinson può colpire anche persone di giovane età, come è accaduto a Marco". Scoprire di avere questa malattia in una fase precoce della vita è un evento sconvolgente, che impone necessariamente una nuova visione dell’esistenza e delle proprie possibilità. "Il mio amico P" - dove ovviamente P sta per Parkinson – è la storia di questa trasformazione: un percorso che parte dallo smarrimento iniziale di Marco Evoldi, classe 1984, e si trasforma in un messaggio di forza e incrollabile determinazione.

u.b.