"La mia vita dedicata alla nostra storia"

Già l’argomento della tesi di laurea, l’analisi dell’unico esempio nell’Italia devastata dalla guerra, delle giunte popolari di quartiere che traghettarono l’Alfonsine polverizzata dalle bombe verso la rinascita, poteva essere indicatore della sua futura professione: la ricerca storica è infatti da allora la cifra di Giuseppe Masetti che da cinque lustri dirige l’Istituto storico della Resistenza di Ravenna e provincia. Cosa ha fatto nascere in lei l’interesse per la storia bellica e post bellica del territorio alfonsinese? "In casa i miei genitori parlavano molto di quanto accaduto al passaggio del fronte. Il babbo mi raccontava della paura che aveva di essere reclutato dai tedeschi e mandato a lavorare per la Todt…". Un paese cancellato dalle bombe. "Degli aerei Alleati e dei tedeschi, i quali avevano fatto saltare tutti gli edifici oltre il primo piano. Il paese era solo macerie. Quando sono nato, nel ’51, c’erano ancora tante baracche anche se fin dal ’45 era in corso la ricostruzione disegnata dall’architetto Vaccaro. Quante discussioni per dove ricostruire!" Già, altro aspetto singolare, questo: di qua o di là del Senio. "Infatti. Il problema era che le case a sud del fiume erano abitate prevalentemente da fascisti. E naturalmente si decise di ricostruire a nord. Si cominciò...