’La mia vita è un libro aperto’. Letture dai racconti di Lucia Berlin

Il programma di ’Meme_e_Fèsta’, rassegna curata da E Production, fa nuovamente tappa a Ravenna alle 21 di stasera presso l’Almagià.

La serata vedrà protagonista la compagnia Menoventi di Consuelo Battiston e Gianni Farina, prima con la presentazione in Anteprima del reading intitolato ’La mia vita è un libro aperto’, dedicato ai racconti della scrittrice statunitense Lucia Berlin, editi in Italia da Bollati Boringhieri, e poi a seguire con la proiezione del video su ’La Cerimonia del fango’, progetto speciale partecipativo dedicato nel corso del 2024 al primo anniversario dell’alluvione di Faenza.

I racconti di Lucia Berlin catturano frammenti di vita quotidiana di una donna dal percorso irregolare. Nella sua vita le protagoniste sono donne che si confrontano con un lavoro precario e con la povertà, donne sole con i propri figli, madri che cercano uno spazio per poter vivere a modo proprio, senza dover rendere conto a nessuno se non a se stesse. Spesso pagano a caro prezzo la loro diversità. Queste figure lottano con la solitudine e con la dipendenza dall’alcol, ma riescono tuttavia a conservare uno sguardo ironico e disincantato che gli consente di osservare il dettaglio dei rapporti umani e delle cose.

Nata e cresciuta in Alaska, Lucia Berlin si sposta freneticamente: Idaho, Washington, Montana, New York, El Paso. La troviamo ventenne ai confini con il Messico, già vedova. Tre matrimoni, quattro figli, una moltitudine di lavori, di incontri, di volti. Una vita complessa che viene restituita con lucidità e concretezza nei suoi scritti.

Prevendita sulla piattaforma Dice ma è possibile anche prenotare i posti o chiedere ingressi ridotti per over 65 e under 35 scrivendo a organizzazione@e-production.org o scrivendo e chiamando il numero 349-7767662.