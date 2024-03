"La mia vita inabissata dall’alluvione"

Un post pubblicato insieme a una foto che mostra i poco più di 200 euro di saldo nel conto corrente. Taira Errani, gestore della Casa della Birra di Bagnacavallo, affida alla sua pagina Facebook il resoconto degli ultimi 11 mesi, da quando si sono verificate le alluvioni del 3 e soprattutto del 16 maggio 2023 che ha portato alla non riapertura del locale. E sottolinea quanto ancora si stia sentendo abbandonata, in balia delle tante difficoltà alle quali sta cercando di porre un rimedio, dopo aver sacrificato case, auto e risorse. Lei, come tanti altri. "Sì, ormai sono passati 11 mesi dallo stravolgimento della mia vita – racconta –. Con la prima alluvione avemmo un incontro a Terremerse con Stefano Bonaccini che disse che non ci avrebbero abbandonati e mi strinse la mano. Nel frattempo sono passati mesi. Arriviamo a oggi. In 11 mesi ho partecipato a 5 bandi e per ora mi sono arrivati 1500 euro di 6000. A volte, quando parlavano di imprenditori finiti sul lastrico che fanno gesti estremi, che falliscono, io non capivo come potessero reagire così perché come la maggior parte delle persone ragionavo senza aver indossato quelle scarpe. Quando ti capita non perdi solo il lavoro, perdi la tua dignità nei confronti delle persone a te care, nei confronti di te stesso, nei confronti dei fornitori e delle istituzioni".

In una sola notte, la vita di Taira è cambiata, "inabissata" come dice lei, insieme al suo locale e al suo ruolo da imprenditrice "che fatturava quasi un milione all’anno, stimata dai fornitori che pagava regolarmente ogni 30 giorni, con 30 dipendenti tra fissi e extra, con una buona vita sociale, due figlie". Ora, dopo mesi di mancato incasso, i debiti accumulati pesano per 280mila euro.

"I fornitori hanno quasi tutti gentilmente pazientato in quanto con varie lettere annunciavo che finalmente avevo partecipato a un bando per il mancato incasso, visto la chiusura del mio locale – racconta –. Parliamo di novembre. Siamo a fine marzo e non è ancora arrivato un euro. Ma ogni giorno il postino suona alla porta con un’ingiunzione di pagamento, o si presenta un dipendente che reclama il tfr. Insomma, ogni giorno sei umiliata per qualcosa. Da tutte persone che hanno ragione, che hanno pazientato tanto, che a loro volta hanno cose da pagare, che ti guardano o parlano come se fossi diventata una delinquente che li vuole fregare. Loro giustamente se la prendono con me. E io con chi posso prendermela? Io non ho mai avuto una mezza chiamata né dal Comune di Bagnacavallo né da quello di Lugo a cui facciamo riferimento. Certi geni dicono: ah ma sei una delle poche che non ha riaperto. Certo, ora ditemi: con 200 euro nel conto, 280.000 euro di debiti e il locale non di mia proprietà, cosa dovevo fare? Ho venduto tutto quello che avevo: casa al mare, casa mia e macchina. Ho abbandonato il mio appartamento perché non potevo più permettermi 600 euro di affitto".

Il supporto arriva dal compagno, dai famigliari e dagli amici stretti che la stanno aiutando. "Ma non doveva andare così – conclude –. Non deve andare così! Lo Stato dovrebbe garantire sempre la dignità del popolo, soprattutto quel popolo che ha lavorato e si è reso parte dell’ingranaggio economico fino a prima. Ecco, questo è per dire: non stupiamoci quando vediamo persone che si sono perse. Perché cadere a valle dalla vetta è un volo al quale non tutti sopravvivono".

Monia Savioli