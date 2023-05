La missione di Angelica "Aiutate il piccolo Jayden"

Angelica Bellenghi ce l’ha fatta. La giovane infermiera di Barbiano è riuscita a portare in Italia il piccolo Jayden, 6 anni a breve, e da due affetto da sarcoma di Ewing che in Kenya, dove vive, è stato curato ma non abbastanza. Angelica, figlia del presidente dell’Avis di Ravenna, Marco Bellenghi, da anni è legata al Chaaria Cottolengo Mission Hospital guidato da fratel Giancarlo Chiesa, dove svolge l’attività di volontaria. Durante la sua ultima missione, nel gennaio scorso, ha incrociato, fra tante altre, la storia di Jayden e della sua famiglia. Quel bambino le è entrato nel cuore e cosi, al ritorno, ha cercato ogni possibile opportunità per portarlo in Italia e fornirgli le cure adeguate. Il miracolo è avvenuto pochi giorni fa. Jayden, accompagnato dal padre Antony, da Matteo Bovo, medico che ha svolto volontariato insieme ad Angelica e fratel Giancarlo, sono arrivati a Barbiano di Cotignola, dove domenica si è svolto, supportato dall’Avis di Barbiano, un pranzo di raccolta fondi che ha visto convergere all’agriturismo Proni oltre 300 volontari. Una dimostrazione di affetto importante chiesta per sostenere la permanenza del piccolo.

"Jayden – spiega fratel Giancarlo – sarà ricoverano il 29 maggio per essere operato due giorni dopo, il 31. L’intervento della durata di 12 ore, servirà a sostituire l’omero del braccio destro attaccato dal sarcoma con il perone prelevato dalla gamba. Fortunatamente il tumore non è metastatico e quindi l’intervento potrebbe essere risolutivo". L’operazione sarà effettuata al Rizzoli di Bologna, dall’ortopedico oncologo, Costantino Errani. "I post pubblicati da Angelica sui social hanno catturato l’attenzione del dottor Errani – spiega Marco Bellenghi –. È stato lui a contattarci. Lui stesso ha svolto diverse missioni in Africa e quindi è sensibile all’argomento. L’intervento sarà sponsorizzato dall’associazione Probone di Bologna che si occupa della cura delle persone affette da patologie vertebrali. L’associazione stava aspettando due bimbi, uno dall’Uganda e l’altro dalla Libia che non hanno ricevuto il permesso per muoversi. Così parte dei fondi è stata dirottata su Jayden". Il bimbo, dal 2021, anno della diagnosi, ad oggi, ha affrontato dei cicli di chemio e radioterapia che in Kenya sono a pagamento come tutta la sanità, effettuate grazie al supporto di donatori locali. "Jayden dovrà restare per almeno 3 mesi, necessari per il recupero – sottolinea Bellenghi –. L’Avis di Barbiano si è messa a disposizione per aiutare a reperire le risorse necessarie a sostenere i costi del soggiorno e garantire un futuro al piccolo". Chi volesse contribuire può farlo versando sul conto corrente IT 60 C 06230 23801 000030592789 – Credit Agricole - intestato all’Avis di Barbiano.

Monia Savioli