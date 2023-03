La missione impossibile di ’Wizz’ "Tornato da Mosca con la mia moto"

Organizzare un viaggio fino in Giappone non è qualcosa che capita ogni giorno, in particolar modo se l’intenzione è di arrivarci in moto. Ancor meno se si progetta di arrivarci all’inizio della primavera, dopo aver percorso la Transiberiana in pieno inverno, per poi rimanere bloccato causa la pandemia del Covid 19. "Avevo sicuramente messo in conto – spiega il motociclista lughese Alessandro Ciceri, in arte ‘Wizz’, specializzato in imprese estreme – la possibilità di numerose insidie fuori programma, ma trovarmi in Russia allo scoppiare di una pandemia mondiale è stato qualcosa che non avrei mai potuto prevedere. Raggiunta l’ultima città della Russia, a poche centinaia di chilometri dal confine con la Corea del Nord e il Giappone ad aspettarmi appena al di là del mare, lasciata la moto in un deposito sono tornato in Italia, pensando avrei ripreso il viaggio con l’arrivo dell’estate appena l’emergenza Covid fosse finita". Lasciata la moto in un deposito ‘Wizz’ era quindi tornato in Italia, pensando di riprendere il viaggio con l’arrivo dell’estate, appena l’emergenza Covid fosse finita. Chi avrebbe mai pensato però che una situazione del genere potesse protrarsi per due anni e quando il motociclista lughese era ormai pronto a spedire la moto in Nord America, per continuare il suo viaggio sono arrivati nuovi problemi: le porte chiuse con L’Europa, che vietano le spedizioni dalla Russia nonostante il mezzo fosse suo e la Russia gli intimasse di portare via la moto quanto prima, pena una multa salata per importazione illecita e cinque anni di ban. "E così – precisa Wizz – ho preso la decisione di cui avrei fatto a meno: entrare dalla Russia in guerra e uscire in sella alla mia moto, unica via percorribile per togliermi da quest’impiccio".

La moto, dopo aver percorso 15.000 km sulle strade russe in inverno ed essere stata ferma tre anni, aveva bisogno di una discreta manutenzione e di ricambi non reperibili in Russia. Così ‘Wizz’ ha preparato una valigia con il necessario ed è partito. Nel frattempo la moto viaggiava in camion da Vladivostok fino a Mosca, dove nel garage di un’amico i due hanno provveduto a metterla in sesto. Un’amica in vece si è occupata dei rapporti con autorità e dogana per accertarsi che la sua uscita dal Paese si svolgesse senza intoppi. "E così è stato – afferma ‘Wizz" – e dopo i doverosi saluti alle numerose amicizie che negli anni ho costruito in questo Paese, lunedì della scorsa settimana sono partito da Mosca alla volta della Lettonia". Una copiosa nevicata, tale da rendere la strada difficile anche per i camion, ha reso più difficile del previsto l’arrivo al confine, ma dopo quattro ore di lunga attesa il motociclista lughese era di nuovo libero di andare. "L’emozione di rientrare in Europa con la mia moto – afferma ‘Wizz’ – è stata grande, ma offuscata dalla situazione che stiamo vivendo. Rivedrò mai i miei amici? Quando potremo tornare a vivere in tranquillità?". Infine il viaggio di "Wizz" è proseguito attraverso la Lettonia, Lituania e Polonia, approfittando del bel tempo per vedere nuovi posti in Slovacchia e Ungheria, dove la moto per poco non lo lasciava a piedi per un piccolo danno al radiatore, riparato con dello stucco davanti a una ferramenta mentre alcuni motociclisti di passaggio si fermavano per offrigli aiuto.

Daniele Filippi