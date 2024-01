La Mobile arresta 23enne con l’hashish

Un 23enne di origine senegalese residente a Faenza ma di fatto senza fissa dimora, Ibrahima Diop, è stato arrestato venerdì pomeriggio dalla polizia perché durante un controllo ai giardini Speyer è stato trovato con poco più di 40 grammi di hashish.

In particolare i poliziotti della squadra Mobile (sezione Antidroga) lo hanno notato verso le 16 sotto al porticato che delimita via Carducci mentre parlava con un giovane di origine nordafricana il quale è stato controllato poco prima di allontanarsi a bordo di un’auto guidata da un terzo uomo: addosso aveva 0,3 grammi di cocaina e 2,5 grammi di hashish.

A quel punto è scattato un controllo pure sul 23enne : addosso aveva la droga poi sequestrata e in tasca 410 euro in contanti. I due uomini in auto hanno quindi confermato di avere pochi minuti prima comperato da lui lo stupefacente: uno ha specificato che negli ultimi due mesi faceva ’compere’ dal 23enne due volte la settimana. Come disposto dal pm di turno Monica Gargiulo, per il giovane è scattato l’arresto con custodia pre-cautelare in una cella di sicurezza della questura fino a comparire, ieri mattina, davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Katia Ravaioli. Al 22enne, difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò, dopo la convalida dell’arresto è stato applicato l’obbligo di firma in attesa del processo.