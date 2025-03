"La moglie non era succube di lui"

Il tema dell’accusa ruotava attorno a maltrattamenti sulla moglie dal lontano 2003 fino ai giorni nostri. E la donna, nella sua denuncia ai carabinieri, aveva elencato "ingiurie, intimidazioni verbali, comportamenti svilenti e, saltuariamente, anche aggressioni fisiche". Ciò che aveva restituito a questo caso una certa notorietà di cronaca era stato il presunto divieto per la donna "di potere liberamente fruire del divano, che lui aveva acquistato, a meno di non versare 5 euro per potervisi accomodare sopra". Una vicenda conclusasi con un’assoluzione "perché il fatto non sussiste", come peraltro aveva chiesto la stessa procura (pm in udienza Francesco Coco), pur sotto il profilo del II comma (prova insufficiente o contraddittoria). E per la quale di recente il gup Andrea Galanti ha depositato le motivazioni restituendo un quadro che potremmo definire comune a diverse coppie avanti negli anni: quello di "un rapporto al naufragio, per ambivalenti e reciproche ragioni, connotato da radicata incomunicabilità e dall’incapacità reciproca di prendere consapevolezza" tale "da mutare approccio". Ovvero un "progressivo deterioramento sfociato nel dissolvimento della coppia". Questioni relazionali insomma e non penali visto che "i singoli episodi cui idealmente si conferisce veste di gesta maltrattanti – ha scritto il giudice – si risolvono, a ben vedere, eccettuati un paio di episodi, in prolungate e inutili rappresaglie verbali dell’imputato", un ultrasessantenne di Sant’Agata sul Santerno, impiegato con incarico di rilievo per un’importante azienda e difeso dall’avvocato Brunella Baruzzi. La moglie - parte civile con l’avvocato Francesco Manetti - si dedicava perlopiù alla gestione della famiglia ricevendo dal coniuge una quota mensile di 1.400 euro.

La denuncia in grado di alimentare il fascicolo risale al 18 agosto 2023 quando lei, di fronte ai militari, aveva palesato "l’insostenibilità del clima domestica". Tra le altre cose, aveva riferito di una spinta del 2009 capace di farla a finire a terra con braccio rotto; di un colpo in testa nel 2020 assestatole con un pentolino di rame; di uno schiaffo nell’agosto 2023.

Per inquadrare le forze in campo nel rapporto di coppia, il gup è partito dall’analisi della chat Whatsapp tra i due coniugi. Su questo fronte, "una visione globale restituisce un’immagine" di lei "diametralmente opposta a quella passiva, succube, vittima del marito". Invece il ritratto "è piuttosto quello di una donna pienamente indipendente, almeno moralmente se non materialmente: era infatti lei stessa che insistentemente chiedeva che il marito le erogasse la ’tredicesima mensilità’ nel periodo natalizio". Come dire, "assolutamente paritaria nel rapporto, accertatrice e risoluta, reattiva sulle questioni di interesse e pronta a bacchettare a dovere il coniuge e a dargli ’costantemente’ ordini su cosa fare, dove, come e quando".

In ogni modo, per potere contestare il reato di maltrattamenti, occorre "l’abitualità". In questo senso, "risulta sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, anche se per un limitato periodo di tempo". Tuttavia "sporadici episodi di violenza, non possono integrare quella condotta vessatoria" necessaria ad alimentare il reato contestato. Nel nostro caso, "la valutazione complessiva e non parcellizzata della condotta, al di là di sporadici - tre in totale in un ventennio - isolati episodi di violenza fisica delineati" dalla donna "e altri di psicologica", sempre riportati da lei, dà conto di "frizioni sempre più esplosive" senza "una componente nettamente prevaricante nella coppia".

a.col.