La mordecchia è uno strumento in metallo che, infilato nelle narici dei bovini, serve a guidarli durante i lavori o a bloccarli facendo leva verso l’alto. La variante romagnola, la murdècia, consiste in una tenaglia che si applica alle nari dei bovini con le due estremità, penetranti in cavità, dotate di una punta rotonda per non ferire l’animale. In Romagna ci sono pure le mordecchie metaforiche che possono essere applicate sia ai mariti che alle mogli. Del marito debole, soggiogato dalla moglie, si dice: "U s’è fat mètar la murdècia dala mój" (Si è fatto mettere la mordecchia dalla moglie). Di una moglie troppo vivace e spesso fuori casa, si dice: "U j avréb la murdècia, se no la scapa" (Ci vorrebbe la mordecchia, sennò scappa).