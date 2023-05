La morte del dottore Il suo medico di base: "Il figlio mi chiese l’autopsia per tutelarsi"

Benzodiazepine e antidolorifici ritirati ogni due giorni circa dalle farmacie comunali 1 e 8. Da un mese all’altro, la grafia su quelle ricette era cambiata radicalmente. E addirittura l’imputata, di fronte a esplicita domanda di una dottoressa, aveva ammesso che siccome "il dottore era molto malato e non riusciva a tenere la penna in mano, per questo le faceva lei". Anomalie che – ha spiegato ieri mattina davanti alla corte d’assise Giorgia Borghi, all’epoca direttrice della comunale 1 - il 7 gennaio 2021 avevano fatto scattare la denuncia con conseguente vaglio su 53 ricette. E che ora rappresentano uno degli elementi in mano alla procura nel processo per la morte di Danilo Molducci, storico medico di Campiano deceduto a 67 anni il 28 maggio 2021.

Avvelenato poco a poco – sostiene l’accusa – con quegli stessi farmaci che assumeva. Due le persone alla sbarra: il figlio, il 40enne Stefano Molducci di Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia). E la colf 52enne romena, Elena Vasi Susma (avvocato Antonio Giacomini): la quale, proprio per quelle ricette, a fine mese dovrà rispondere davanti al giudice monocratico di falso ideologico. Anche il farmacista Francesco Cattoli si era accorto di "alcune anomalie tra scrittura imprecisa, inverta e tremolante: avvisai la direttrice". In quanto ai medicinali, erano ritirati "in quantità e di frequente, anche di notte". A prescriverli, non era stata Elena Placci, dal 24 giugno 2016 al 18 aprile 2021 medico di base del defunto: "A me chiedeva sempre i suoi farmaci per pressione e colesterolo, quelli che prendeva regolarmente. Non gli ho mai prescritto benzodiazepine". Molducci, in quanto medico, poteva naturalmente auto-prescriversi medicinali: tanto che in una occasione era stato pure ricoverato per overdose da benzodiazepine. Il rapporto con la sua dottoressa era terminato per altro motivo. Anzi, lei non ha saputo spiegarsi il motivo lasciando intendere che nemmeno Molducci avesse le idee chiare in merito: "Mi telefonò una mattina per chiedermi una cosa. Gli dissi che avrebbe dovuto chiamare il suo nuovo medico di base. Mi sembrò sorpreso, probabilmente non lo sapeva e non disse nulla a parte un ‘ah, va bene’".

La teste ha ricordato anche di una circostanza particolare: dopo il decesso del 67enne, "fui chiamata in ambulatorio da Stefano che mi chiese se fossi stata disponibile a testimoniare a suo favore per riferire che il padre assumeva farmaci stupefacenti di sua iniziativa. Gli dissi che io non avevo mai prescritto farmaci di quel tipo". È a questo punto che il presidente della Corte, il giudice Michele Leoni, parlando con la teste delle condizioni del defunto, ha usato questa frase: "Molducci di problemi ne aveva, tanto che dopo un po’ è morto". E senza fare capriole di esegesi, è lecito supporre che tale pensiero inquadri una morte naturale. Daniela Lorenzi, medico di base del 67enne per circa un mese fino al decesso, non ha saputo spiegarsi la ragione di quel cambio di medico: "Stefano mi riferì che il padre aveva cambiato per via di un dissidio riguardo la prescrizione di farmaci". La deposizione della teste ha però introdotto una circostanza perlomeno singolare: "La mattina del giorno della morte, venne il figlio in ambulatorio per chiedermi l’autopsia. Me lo chiese per sapere la causa della morte: per tutelare lui e la badante dall’accusa di omicidio. Mi disse che c’era la possibilità che sorgessero contestazioni da parte della compagna del papà" e che "la badante era stata denunciata per ricette false".