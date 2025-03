La mossa del Pd . Assemblee pubbliche per raccogliere idee

"Si governa una città conoscendola". Per questo il Pd ha deciso di percorrere il Comune in lungo e in largo, dando spazio alla voce dei cittadini e dei residenti, proprio per capire al meglio quale le esigenze e le emergenze locali. E, in attesa della presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, che avverrà il prossimo 5 aprile, proseguono con buona risposta dei cittadini le iniziative sul territorio, come ha ricordato ieri nel corso di una conferenza stampa il segretario comunale del Pd Lorenzo Margotti.

"L’iniziativa ‘Muovi Ravenna’ ci sta dando molta soddisfazione – ha detto Margotti - e ogni evento fino ad ora è stato molto partecipato con una media di 100 presenze; del resto, il nostro slogan non a caso è ‘Radicati nel futuro’ e vogliamo conoscere le problematiche della città nel dettaglio entrando nei quartieri e nella storia delle persone. Il nostro obiettivo è una Ravenna più giusta e più inclusiva". Per farlo il Pd ravennate ha raccolto le risposte ad oltre 1.500 questionari che hanno fatto il punto su problemi e priorità della città e dei cittadini che verranno ulteriormente affrontati in 10 assemblee pubbliche presso i circoli comunali del Pd, dal 2 aprile al 5 maggio. Da questi incontri emergeranno dei dossier territoriali che diventeranno strumenti di azioni per la prossima amministrazione, se sarà targata Pd. Intanto il territorio risponde. "I caffè nelle case dei ravennati si stanno rivelando un successo che va oltre le nostre aspettative – spiega il candidato sindaco Alessandro Barattoni della coalizione di centro-sinistra – a dimostrazione della nostra capillarità nel territorio e della voglia che c’è di confrontarsi e di esprimere le proprie idee. Del resto, ognuno fa campagna elettorale a modo suo. C’è chi esibisce il volto della premier del governo come fosse candidata a Ravenna e c’è chi ascolta la gente. Noi vogliamo costruire il futuro ascoltando i cittadini e per questo cerchiamo di stare in mezzo a loro e di ascoltarli per davvero".

Giorgio Costa