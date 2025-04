La mostra ’Animali paralleli’. Arte contemporanea al museo Malmerendi di Faenza

La storia naturale e l’arte dialogano al Museo Malmerendi nella mostra ‘Animali paralleli’ inauguarat ieri e visitabile fino all’8 giugno negli orari di apertura del museo, sito che raccoglie alcuni dei reperti più sorprendenti provenienti in massima parte dalle vicine grotte della Vena del Gesso e dello Spungone, oltre che da varie archeologiche dell’Appennino faentino.

Cosa lega le opere di Alessandra Bonoli, Carmine Calvanese, Sergio Monari, Gianni Pedullà, Maximo Pellegrinetti, Leonardo Santoli e Irene Zangheri a creazioni della natura quali l’elefante preistorico che domina il museo, o i resti dei rinoceronti e degli ippopotami che un tempo calcavano il suolo italiano? "La ceramica, la scultura, le opere d’arte in metallo – spiega il curatore del museo Enzo Bagnaresi – sono, se vogliamo, uno spingere gli elementi naturali fino al limite, verso un qualcosa di prossimo alla perfezione, esattamente come l’evoluzione ha dato vita a forme sorprendenti quali i trilobiti esposti in queste teche, o appunto i crani di animali preistorici che oggi appare sorprendente pensare vivessero in questo habitat".

Scienza e natura del resto hanno separato i loro percorsi solo relativamente di recente: Alexander von Humbolt fu forse il più grande naturalista della storia, ma fu prima di tutto un letterato, e il suo ‘Kosmos’, immaginato a partire da una spedizione sul Chimborazo, è a tutti gli effetti anche un capolavoro del disegno e della grafica, consustanziale alle paludi venezuelane e alle cime andine su cui venne redatto.

"La mostra è anche un invito – prosegue Bagnaresi – a non pensare unicamente secondo le logiche del tempo ‘umano’, ma a considerare che esiste un tempo terrestre, che la natura che ci circonda ha impiegato milioni di anni per assumere le forme con cui si presenta ora". Gli artisti in mostra "hanno intrapreso un dialogo aperto e originale con gli animali conservati nelle collezioni del museo – spiega il Malmerendi – e hanno creato opere che reinventano le forme animali in contesti espositivi inediti".

La mostra è visitabile martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 18; il sabato e la domenica dalle 15 alle 18, previa prenotazione entro il giovedì precedente alla mail info@museoscienzefaenza.it.

Filippo Donati