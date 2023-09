La mostra di Bondi al Fontanone

È stata inaugurata sabato al Fontanone di Faenza la mostra fotografica di Francesco Bondi dal titolo ’Amarsi è Arte’. Ad accompagnare il lavoro di Bondi, cioè i ritratti in bianco e nero dei volti catturati nei momenti più intimi e delicati della cura di sè, come il taglio di capelli o della barba, si è potuto ammirare un allestimento di candele che correva attraverso la stanza rotonda, fino al cortile esterno. L’esposizione è stata inaugurata da Niccolò Bosi, presidente del consiglio comunale di Faenza, che ha sottolineato come “Fatti d’Arte“ abbia contribuito a rendere vivo il Fontanone, di per sé un’opera d’arte, con rassegne artistiche e culturali sempre varie ed interessanti. Veronica Bassani, la presidente dell’associazione “Fatti d’Arte“ e curatrice della mostra, ha aggiunto che le rassegne estive hanno dato la possibilità a chi non conosceva il Fontanone, di scoprire questo luogo. Ed è il caso di Isabella Miniello, ospite della serata che ha curato l’allestimento luminoso composto da candele, che non aveva mai oltrepassato la porta del Fontanone prima di sabato.

I prossimi appuntamenti con la mostra “Amarsi è Arte” al Fontanone: giovedì 21, con apertura alle 18, a seguire concerto di Lorenzo Travaglini, e le candele artigianali di Isabella Miniello, Emotion Lab; sabato finissage della mostra dalle ore 16.30, a seguire presentazione dei corsi 202324 di Fatti d’Arte e spettacolo teatrale. Fatti d’Arte è un’associazione culturale attiva dal 2015 sul territorio faentino e non: nata con il teatro, si è nel tempo aperta ad altre arti come la pittura, la sartoria e la fotografia. La sua mission è promuovere la diffusione culturale sotto molteplici forme e riflettere attraverso l’arte su tematiche rilevanti. Da giugno 2022 ha dato vita al progetto Una prospettiva estiva per il Fontanone.