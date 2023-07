La mostra di Cristina Betti fino al 16 luglio

Da oggi al 16 luglio, dalle 18 alle 23, l’associazione Daisen ospiterà la mostra di Cristina Betti, in arte K. Lo spazio si trova in corso Matteotti 48 a Faenza. Le opere di Cristina dovevano essere esposte al “Distretto A” a maggio, ma a causa dell’alluvione non è stato possibile. L’artista, diplomata maestra d’arte all’Istituto dall’arte per la ceramica di Faenza, iscritta alla scuola per diventare Counselor, devolverà parte del ricavato della mostra ad “Anffas”, anch’essa colpita dal maltempo di maggio.