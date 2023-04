La mostra immersiva sulle grotte arriva domani al Malmerendi

Gli antichi romani che per primi si avventurarono fra i gessi e gli affioramenti di lapis specularis avrebbero detto "gutta cavat lapidem" – la goccia scava la roccia – e non a caso è proprio questo il titolo della mostra che apre domani, alle 16, al Museo Malmerendi. Un’esposizione del tutto particolare perché non solo visiva, ma soprattutto tattile, rivolta a ipovedenti e non vedenti, che potranno aggirarsi fra le concrezioni in mostra saggiandone le forme, facendo correre l’indice lungo le loro spigolature, e ovviamente leggendo i testi in braille che accompagnano i gessi esposti. Si tratta della mostra che già ha avuto un enorme successo di pubblico al museo geologico Capellini di Bologna, e che nei prossimi mesi farà rotta per il Friuli Venezia Giulia, l’altro grande cuore pulsante del carsismo italiano dopo i gessi emiliano-romagnoli.

Rispetto alla mostra bolognese, al Museo Malmerendi l’esposizione è maggiormente caratterizzata sul fronte delle grotte della Vena del Gesso, in particolare quelle del Re Tiberio, della Tanaccia e del Rio Basino, la cui esplorazione viene proiettata sui monitor che accompagnano la mostra, che la Società speleologica italiana e la Federazione speleologica dell’Emilia Romagna hanno realizzato in collaborazione con l’Istituto Cavazza. Pezzo pregiato della mostra è la ricostruzione in scala 1:1 dell’ingresso di una grotta, assemblata dal personale del Malmerendi in una sala attigua alla mostra, normalmente adibita a deposito per alcune delle teche che ospitano le collezioni tassidermiche dell’istituzione. "Una riproduzione in legno e cartapesta dell’ingresso di una grotta", spiegano Enzo Bagnaresi, Massimo Ercolani e Sergio Orsini, rispettivamente il primo a nome del Museo Malmerendi e gli altri delle associazioni speleologiche, "in cui sia gli adulti che i bambini potranno entrare e immedesimarsi nelle attività di chi da ormai quattro secoli studia le grotte dell’appennino bolognese e faentino".

Altrettanto curiosa la ricostruzione in scala – con i pieni al posti dei vuoti – di una grotta della Vena, arricchita dalla riproduzione delle doline che solcano le colline sovrastanti e degli inghiottitoi che le collegano alle grotte, alimentandole dell’acqua che è l’elemento in grado di scolpirle nella roccia, dando loro la fisionomia che le rende uniche. Il successo della mostra a Bologna è anche legato al particolare interesse che i gessi emiliano-romagnoli suscitano da alcuni anni, e cioè da quando prese avvio il loro percorso di candidatura a Patrimonio dell’umanità. Il viaggio della mostra da Bologna a Faenza e poi in direzione del Friuli è una delle azioni collaterali al percorso, che, auspicano gli speleologi, potrebbe concludersi in autunno col tanto sospirato riconoscimento Unesco.