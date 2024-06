La mostra ’Incontr’arti’. Esposti lavori di arteterapia. Un percorso per persone colpite da malattie cerebrali

Questa mattina, dalle 10 alle 13, ultima possibilità per visitare la mostra ‘Incontr’arti’ nello spazio espositivo Pallavicini 22 art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22. I lavori esposti sono il risultato di un percorso di arteterapia rivolto a persone con invalidità residuali post ictus o con problematiche cognitive e cerebrovascolari. Gli artisti sono infatti persone seguite dalle associazioni Parkinson Ravenna, Alzheimer Ravenna e Alice, Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale.

L’inaugurazione si è tenuta ieri alla presenza dell’Assessore Igor Gallonetto, che ha ricordato: "La galleria Pallavicini nasce come opera di riqualificazione del territorio ed è un presidio importante in un quartiere difficile. Anche la sede delle tre associazioni è un luogo molto significativo per la legalità: un bene confiscato alla criminalità che fa davvero piacere sia stato restituito al pubblico e sia diventato sede di azioni così importanti per la comunità. La vera ricchezza è la diversità e l’inclusione sociale, in questo opuscolo (di presentazione delle opere in mostra, ndr) c’è tutto ciò che dobbiamo difendere".

Le presidenti delle tre associazioni hanno poi evidenziato: "Lavoriamo molto insieme anche grazie alle istituzioni che ci coinvolgono e alla condivisione degli spazi della sede. Ci contraddistingue la grande volontà di supportare e aiutare famiglie e persone e di costruire una rete per far fronte a questi obiettivi comuni. Fondamentale è anche la collaborazione della gallerista Claudia Agrioli, che ringraziamo per averci fornito lo spazio e per aver sposato la causa sociale con l’associazione di promozione sociale Carp. Con questa esposizione vogliamo offrire al visitatore un’esperienza che vada al di là della semplice contemplazione e si trasformi in un dialogo intimo, un viaggio di cuore in cuore".

Proprio sull’esplorazione della propria identità e sulle relazioni si sono concentrati gli appuntamenti con l’arteterapeuta Sahra Rossi, che con varie tecniche artistiche e materiali ha guidato il gruppo ad esprimersi.

Elide, una delle partecipanti al progetto, ha espresso tutta la sua gratitudine: "È stata una delle migliori iniziative proposte, ritrovarsi e avere un punto di contatto aiuta molto chi è stato colpito da ictus e si trova in una situazione molto invalidante che porta via interessi e allontana dalle priorità. Avere questo supporto significa avere un’ancora a cui aggrapparsi per ritrovare sé stessi".

Ciò su cui il corso ha puntato maggiormente è stata proprio la creazione del gruppo.

Negli orari di apertura dello spazio sarà possibile anche acquistare le opere tramite un’offerta libera e contribuire alle attività delle associazioni.

Valeria Bellante