La mostra ’Oltre la piena’ con le foto dell’alluvione

Verrà inaugurata domani alle 17 al seminario vescovile di Faenza l’esposizione ‘Oltre la piena - L’alluvione raccontata in una mostra fotografica’, un percorso per immagini che documenta e restituisce la memoria collettiva del disastro che ha colpito il territorio due anni fa. La mostra sarà inaugurata alla presenza del vescovo Mario Toso e del direttore della Caritas diocesana don Emanuele Casadio. Sarà visitabile fino all’8 giugno 2025 negli orari di ingresso e apertura del seminario, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22. Il progetto, promosso da Caritas diocesana Faenza-Modigliana, curato da Fototeca Manfrediana e sostenuto da Caritas Ambrosiana, si propone di offrire uno spazio di riflessione e di ricordo, attraverso gli scatti che raccontano il dramma, la solidarietà e la rinascita di una comunità messa a dura prova dall’emergenza. La forza del linguaggio fotografico diventa così strumento per tenere viva la memoria e per educare alla speranza e alla responsabilità condivisa. La mostra è strutturata in due sezioni: ‘L’impatto delle alluvioni sul territorio faentino’, con gli scatti di Fabio Monducci, fotografo della Fototeca Manfrediana, e ‘La linea della speranza’, con foto di operatori e volontari.