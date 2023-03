La mostra sugli atleti deportati durante il fascismo

Storie di campioni catturati, deportati e spesso uccisi nei campi di concentramento durante il regime fascista saranno esposte al Centro Culturale Venturini attraverso la mostra fotografica

dal titolo “Campioni nella Memoria”. L’esposizione, curata da Barbara Trevisan, sarà inaugurata martedì 4 aprile alle 17.30 e resterà visitabile fino al 29 aprile.

Durante l’inaugurazione interverranno il sindaco Daniele Bassi, il delegato Unvs Firenze Paolo Allegretti, il delegato regionale Unvs Giovanni Salbaroli, la presidente Unvs Bassa

Romagna Maria Assunta Ravaglia, la curatrice della mostra Barbara Trevisan.

Il sindaco Daniele Bassi dichiara: "Siamo onorati di ospitare una mostra che desterà interesse e invita ad una profonda riflessione su aspetti drammatici delle vicende belliche, di cui dobbiamo fare tesoro. La nostra gratitudine è rivolta all’Unione Nazionale Veterani dello Sport che, dal 2019 vanta una sezione in Bassa Romagna. Anche questo evento permette di veicolare i valori etici e morali dello sport in particolare rivolgendosi alle generazioni più giovani. Questa mostra è nata dalla convinzione che la trasmissione della memoria spetti a tutti, ma in modo particolare a chi è stato

toccato dalla tragedia delle deportazioni, seppure in modo indiretto, e che le storie delle singole persone possano essere la testimonianza più forte e incisiva per le nuove generazioni". Gli orari di apertura della mostra sono:

lunedì - giovedì: 9:30 - 13 e 15 - 18:30; martedì - mercoledì - venerdì: 9:30 - 12:30 e 15 - 18:30. Sabato: 9:30 - 12:30.