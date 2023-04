La mostra sul mago Jabba per il Vintage festival

Un piccolo assaggio che già esprime tanto della complessità artistica di Piero Ustignani, in arte Mago Jabba, morto poco più di un anno fa. In ricordo del lughese, "re del freak" è allestita nelle giornate di oggi e domani (15 e 16 aprile) in concomitanza del Vintage Festival di cui è evento integrante, la mostra ‘Jabba &Friends. Lo strano mondo del Mago Jabba’. In esposizione allo lo spazio artistico Lapilli di via Garibaldi 461, oltre 200 oggetti, simbolo della ‘wunderkammer’ che ha sempre accompagnato gli spettacoli itineranti di Ustignani, show che univano la magia al mondo freak, usati spesso per aprire le esibizioni circensi o semplicemente per stupire grandi e piccoli.

"A ottobre – spiega Fabio Ustignani, fratello del mago e curatore insieme ai nipoti Andrea e Carolina dell’esposizione – sarà allestito alle Pescherie della Rocca un percorso molto più vasto in cui troveranno spazio accanto ad alcuni degli oggetti legati al mondo freak già ora in mostra, altri inerenti il mondo del circo e della magia. Tre ambiti che hanno sempre appassionato mio fratello. Da bambino – continua - prendeva lezioni dal Mago Giovannini, un’altra delle figure storiche di Lugo, lo stesso da cui nostra madre aveva appreso qualche trucco, poi trasmesso a Piero, insieme alla passione per questo mondo. Quando Giovannini è morto – continua – mio fratello ha rilevato tutto il suo materiale, arricchito in seguito da tutti gli oggetti che riusciva a trovare sondando i canali dedicati".

Alcuni rappresentano pezzi incredibilmente rari e unici, da poster autentici del circo Barnum, il primo a fine ‘800 adoffrire al pubblico la visione dei cosiddetti ‘fenomeni’, i freaks, alla riproduzione in scala reale dell’uomo più alto del mondo mai esistito, Robert Wadlow, alto 2,72 cm e di altri due personaggi passati alla storia per le loro particolarità, Joseph Merrick ‘The Elephant Man’ e Johnny Eckhardt, il quarterman del circo Barnum. Il tutto condito da animali e occhi umani in formalina, tavole per le sedute spiritiche, kit per uccidere vampiri, giocattoli antichi che riproducono le attività circensi svolte nelle piazze, gatti già morti e mummificati per tenere lontane le streghe, teste collezionate dai guerrieri Jivaro, la pelle di Gargantua, il serpente appartenuto a Jabba, lungo oltre 6 metri, tavole di studio del corpo umano e addirittura la gamba di metallo, conservata nella confezione originale, che la Regina Vittoria faceva recapitare al fronte ai soldati che ne avevano persa una combattendo. A dominare su tutto, uno scheletro, posto in una bara trasparente e visibile dalla vetrina esterna, munito di cilindro, bastone e mazzo di carte, gli elementi caratterizzanti del Mago Jabba. "Abbiamo voluto onorarlo – continua Fabio Ustignani –. Mio fratello era molto ironico. Gli sarebbe piaciuto molto". La mostra, che riceverà in mattinata anche la visita delle telecamere del TG5, sarà visibile dalle 10 alle 19 di oggi e domani e sarà arricchita, nel pomeriggio di domani, da uno spettacolo dal vivo.

Monia Savioli