La Msc si rifà il look. Lavori da metà aprile

È uno dei progetti più importanti di rigenerazione urbana della Darsena, quello di MSC (Mediterranean Shipping Company), la compagnia di navigazione e logistica con sede a Ginevra. Il fabbricato di mille metri quadrati è in destra Canale Candiano, tra il Darsenale e Raviplast, l’azienda produttrice di imballaggi.

I lavori partiranno a breve, probabilmente già a metà aprile, per essere terminati nel 2026. Vi si trasferiranno gli uffici dell’agenzia marittima MSC Italia, che ha rappresentanze nei maggiori porti commerciali del mondo, di cui 17 sul territorio nazionale, ed è presente in quello di Ravenna dove lavora con il terminal TCR. Attualmente, l’agenzia ha i propri uffici in via Aquileia e copre circa il 60% del volume di container movimentati nel scalo. "L’acquisto in Darsena, esattamente davanti all’acqua, è un progetto fortemente voluto dal nostro amministratore delegato Franco Zuccarino e siamo soddisfatti di partecipare al recupero di quest’area", spiega Roberto Viola, branch manager per Msc Italia nella sede di Ravenna. I nuovi uffici si integreranno con l’ambiente circostante, "creeremo uno spazio che non solo risponderà alle esigenze moderne, ma sarà anche un tributo alla nostra storia e cultura marinara".

Si svilupperà su due piani, separati nella parte centrale da una pavimentazione in vetro, gli arredi saranno bianchi come nella sede di Genova. Il progetto segue i criteri della sostenibilità, prevede pannelli solari e colonnine di energia per le ricariche. Per quanto riguarda la luminosità, "ci avvarremo di partners di primissimo livello del settore illumino tecnico, tra cui Artemide". Per MSC gli uffici saranno un esempio di come si possa coniugare sviluppo e rispetto per l’ambiente. "Questo progetto - conclude Viola - rappresenta una grande opportunità per la nostra azienda e crediamo, e speriamo, per la comunità. I nuovi uffici offriranno spazi di lavoro moderni e funzionali, favorendo la collaborazione e l’innovazione. Sarà un luogo dove i nostri dipendenti potranno lavorare esprimendo al meglio le loro potenzialità e contribuire al successo della nostra azienda".

Mediterranean Shipping Company, fondata nel 1970 dal capitano Gianluigi Aponte, è cresciuta fino a diventare un leader globale nel settore del trasporto marittimo, opera in oltre 155 paesi con una flotta di 900 navi, collegando più di 520 porti in tutto il mondo. Oltre alla Cargo Division, parte del gruppo MSC è MSC Crociere, compagnia leader di mercato in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa meridionale, che nel 2024 ha visto arrivare al terminal di Porto Corsini Explora, nuovo brand legato al mondo del lusso, che approderà anche quest’anno.

