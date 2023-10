La musica antica di Davide Fabbri

L’associazione musicale ‘Fattorini’, in collaborazione col Comune di Faenza, organizza un concerto domani alle 17,30 presso l’Auditorium di Palazzo degli Studi, a Faenza, via Santa Maria dell’Angelo 1.

Davide Fabbri alla tiorba, liuto e chitarra barocca presenterà un programma di musica antica con le

composizioni di Dowland, Raimondo, Kapsberger, Piccinini, Sanz,

De Murcia. Attraverso i brani eseguiti, il concerto vuole mettere in luce le innumerevoli e interessanti diffe-

renze tra gli strumenti, il racconto delle diversità organologiche e le prassi esecutive che si sono susse guite dal liuto alla chitarra. Intero 7 euro, ridotto 5 (valido per le persone under 26, over 65). Info e prenotazioni: 388-1047968.