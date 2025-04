’La Musica che unisce’, studenti protagonisti al teatro comunale

Questa sera alle 21 al Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia, si svolgerà la manifestazione “La Musica che unisce” a suggellare il patto d’amicizia fra due Istituti statali comprensivi, l’Istituto Intercomunale “A. Canevaro” di Ravenna-Cervia e l’Istituto di Edolo (Brescia), che hanno avviato un gemellaggio, ovvero un percorso di collaborazione e confronto, che in questa fase iniziale riguarderà soprattutto le pratiche di educazione musicale e di didattica strumentale e vocale.

Il concerto costituisce un momento di incontro, durante il quale i ragazzi della media musicale della Valcamonica, che e un gruppo delle classi della Zignani di Castiglione di Ravenna si esibiranno congiuntamente in una grande compagine orchestrale di oltre 50 studenti e docenti.

In questa occasione verrà dunque ufficializzato il gemellaggio fra le scuole. In particolare l’Istituto lombardo, nella propria scuola secondaria di primo grado, ha attivato da tempo l’indirizzo musicale, mentre la Scuola Secondaria “G. Zignani” di Castiglione di Ravenna, che in passato ha avuto il corso musicale, ha una solida tradizione di didattica strumentale e di canto corale.

In questo primo anno d’avvio del gemellaggio l’Istituto di Edolo verrà in visita a Cervia nei giorni fino a domani. In questi giorni i 40 ragazzi dell’orchestra visiteranno vari luoghi cruciali per la cultura e la storia di Cervia.

Anche l’Associazione Cervia & Friends contribuisce all’iniziativa, offrendo ai ragazzi, ai docenti che partecipano al concerto una ricca merenda di saluto la mattina di domani, quando i ragazzi ospiti si recheranno in visita alla scuola gemella.