La musica del Sol Levante

Il mezzosoprano Hiromi Yamada e il pianista Denis Zardi sono i protagonisti del prossimo appuntamento dei ’Concerti della domenica’ dell’associazione Mariani, in programma dopodomani alla sala Corelli del teatro Alighieri alle ore 11.

Yamada, dopo la laurea all’Università delle Arti di Tokyo, si è trasferita in Italia per studiare canto al Conservatorio statale di musica di Verona. Ha vinto il ’Premio Accademia Filarmonica’ e ha proseguito per un breve periodo la sua formazione al Conservatorio statale di Mosca. Ha ricevuto il premio di miglior artista emergente dall’associazione Internazionale degli Artisti di Tokyo. Si dedica a un repertorio ampio, dalla musica sacra alla musica da camera, all’opera e alla musica contemporanea.

Per gran parte del programma, gli artisti si esibiranno in duo e proporranno composizioni del repertorio giapponese del Novecento. Si parte con la melodia tradizionale giapponese ’Sakura Sakura’, per poi arrivare attraverso un’ampia carrellata di brani di compositori come Kozaburo Hirai, Vincenzo Cimatti, Michio Miyagi, ad autori viventi quali Michio Inoh, Hiroshi Aoshima, Hiroshi Yamazaki. Non mancherà un maggio al grande Ryuichi Sakamoto, scomparso di recente, con il brano ’Libellula rossa’, un arrangiamento su una melodia originale di Kosaku Yamada. Il concerto di domenica rientra nell’Ottobre giapponese.

Biglietto d’ingresso 10 euro, ragazzi sotto i 26 anni, 5. Info: 0544-39837.