La musica dell’anima Al via ‘Spiagge soul’

Fino al 20 agosto la musica dell’anima accende la riviera ravennate. Questo promette la 15esima edizione di ‘Spiagge Soul’, con oltre 30 concerti in cui protagonisti sono stelle internazionali e grandi artisti italiani. Qualche nome da non perdere? Dalla voce soul della cantante di New Orleans Christal Thomas allo swing energico della formazione argentina Rosario Smowing, dal country di Todd Day Wait e da uno degli armonicisti blues più importanti al mondo, Giles Robson, all’orchestra cilena Newen Afrobeat che unisce musica latina, funk e sonorità africane. Più di un mese di spettacoli, già iniziati il 12 luglio con ‘Road to Spiagge Soul’, tra palchi e stabilimenti balneari di Marina di Ravenna, Porto Corsini, Punta Marina e Lido Adriano. Come di consueto il festival è proposto dall’associazione Blues Eyes con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia Romagna e Apt Servizi.

"Un ringraziamento speciale – afferma il direttore artistico Francesco Plazzi – va, anche quest’anno, agli operatori privati che continuano a investire e a credere nel progetto nonostante le difficoltà, e alle istituzioni che ci affiancano nella costruzione di uno degli eventi più attesi dell’estate. Dal punto di vista organizzativo sarà un’edizione di transizione perché vorremmo, dal prossimo anno, iniziare a fare impresa. Per fare questo importante salto sarà importante condensare il festival in meno giornate in un’arena a pagamento, pur mantenendo alcuni concerti collaterali in spiaggia. Cominciamo già quest’anno a sperimentare qualche concerto nella piazza di Marinara a Marina di Ravenna, facilmente transennabile, che vorremmo diventasse la nostra ‘casa’". " Il festival si è rinnovato e rigenerato di anno in anno – commenta l’assessore comunale al Turismo Giacomo Costantini –. I tempi sono maturi per osare e richiamare il pubblico con appuntamenti a pagamenti. A Marinara, il dialogo con i commercianti è già cominciato".

Questi i prossimi appuntamenti del festival: il gambiano Jabel Kanuteh con Marco Zanotti (giovedì 20) e Calla Mc+Nse(sabato 22). La prima domenica di Spiagge Soul vede invece gli aperitivi energici proposti da Rumba de Bodase Caribbean Delights e poi il concerto serale con l’orchestra Newen Afrobeat, in arrivo dal Cile col suo spettacolo carico di ritmo e sfumature black. Giovedì 27 luglio spazio ad altre sonorità latine con Carlos Forero y Cumbia Poder e poi al concerto al porto di Marinara di Chrystal Thomas, una delle voci più splendenti della scena soul di New Orleans.

Roberta Bezzi