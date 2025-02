La musica di Nicolosi, le parole di Valanzuolo

Per il terzo appuntamento della stagione ’Capire la musica’ 2024/2025, lunedì prossimo alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna, saranno ospiti il pianista Francesco Nicolosi e lo scrittore Stefano Valanzuolo. I due presenteranno una serata basata sulle figure di Franz Liszt e di Sigismund Thalberg, uno degli innovatori della tecnica pianistica che fece del virtuosismo la ragione stessa del suonare. Lo spettacolo è ispirato dalla lettura del libro ’Il segreto di Sigismund Thalberg’ (Colonnese Editore 2023).

Francesco Nicolosi, allievo del celebre Vincenzo Vitale e riconosciuto come uno più autorevoli eredi della scuola pianistica napoletana, ha fondato a Napoli il Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg, intitolato allo storico pianista e compositore austriaco. L’influenza di Thalberg è proseguita fino al secolo scorso, prima con Vincenzo Vitale e successivamente con i suoi allievi, quali, ad esempio, Michele Campanella, Laura de Fusco e lo stesso Francesco Nicolosi.

Stefano Valanzuolo, personalità importante nel panorama culturale italiano, giornalista, insegnate, scrittore, autore di libretti d’opera, critico musicale del quotidiano ’Il Mattino’, autore e conduttore di programmi radiofonici su Rai Radio3, sarà la voce recitante dello spettacolo.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna.

Biglietti in vendita su www.teatroalighieri.org oppure direttamente alla biglietteria del teatro Alighieri, aperta fino a domani dalle 10 alle 13 mentre, la sera del concerto i tagliandi si potranno acquistare dalle 20 (telefono 0544 249244).

I biglietti, per posti non numerati, hanno un costo di 12 euro intero, 8 euro ridotto, 5 euro giovani. Per informazioni erconcerti@yahoo.it