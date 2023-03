La musica è donna Stilyana Nikolova è la nuova presidente della banda cittadina

Da un anno è la nuova presidente della Banda Musicale cittadina: la musicista Stlyana Nikolova è la prima donna a ricoprire questo ruolo.

Nikolova, come si diventa presidente di una banda?

"È stata eletto prima il consiglio direttivo, successivamente viene eletto il presidente tra chi da la disponibilità".

Lei è la prima donna a presiedere la banda di Ravenna.

"Mi risulta di essere la prima e, a 27 anni, anche la più giovane".

Quali sono i suoi compiti?

"Mi occupo degli eventi e delle iniziative, tengo i rapporti con gli enti con cui la banda ha convenzioni, ad esempio il Comune. Ho compiti burocratici, mi confronto con i membri della formazione nel caso ci siano questioni o problemi e mi occupo della gestione della scuola. Attualmente le classi sono una decina".

Perché pensa di essere stata eletta?

"Credo abbia avuto un ruolo importante il fatto che sia un’insegnante, così ho potuto mettere a disposizione la mia esperienza per la scuola".

Era preoccupata all’idea di ricoprire un ruolo finora esclusivamente maschile?

"No. Ero più preoccupa per la mia giovane età: temevo di mancare di autorevolezza".

E come è andata?

"Bene, il vicepresidente e il tesoriere, uomini entrambi, mi sostengono e in assemblea da subito le mie opinioni e i miei consigli sono stati accolti bene. Inoltre da quest’anno è una donna a dirigere la ‘bandina’, la banda degli allievi della scuola".

Da quale Paese proviene?

"Sono bulgara, sono arrivata a Ravenna a 13 anni, appena ho potuto ho raggiunto i miei che erano già qui".

Ci sono altri musicisti nella sua famiglia?

"Musicisti no, ma sono tutti appassionati, genitori, nonni, sia di musica popolare che classica. A me la musica è sempre piaciuta, mia madre dice che già a due anni volevo il pianoforte".

Dove ha studiato musica?

"Mi sono laureata in pianoforte al Verdi. Ho iniziato al Pinza, dove in seguito sono tornata come insegnante".

E la passione per la banda?

"Dopo la laurea è previsto lo studio obbligatorio di un altro strumento, ho scelto il clarinetto e me ne sono innamorata. Un’amica che suonava nella banda mi ha proposto di provare e non ho più smesso. La banda è una scuola importante che ti porta a livelli professionali. Un amico che era in banda ora è nell’Orchestra giovanile Cherubini".

Cosa le piace di Ravenna?

"È molto viva dal punto di vista culturale e non è scontato. La banda, ad esempio, è ammirevole che ci sia, inoltre il Comune ci sostiene. A Ravenna ci sono tantissimi appassionati della banda, le prove sono sempre molto seguite".

Torna spesso in Bulgaria?

"Ogni anno. Ho i miei parenti, ma tornerei in ogni modo perché rappresenta le mie origini, la amo molto e sentirei la mancanza se non lo facessi. Anzi, un giorno mi piacerebbe portare in Bulgaria la Banda di Ravenna".

Annamaria Corrado