La musica è regina del Capodanno in piazza

L’ultima festa dell’anno, il Capodanno, è sempre molto attesa con tante proposte nel Ravennate, in grado di soddisfare un po’ tutte le esigenze.

A Ravenna per il 31 dicembre è previsto un ricco programma di concerti soul & gospel, mercatini, eventi, visite guidate alla scoperta del centro storico e aperture straordinarie dei monumenti. Si inizia alle 10 di mattina con la visita guidata gratuita ai capolavori del Museo Nazionale. Poi alle 23, nella centrale piazza del Popolo, c’è il musicista e maestro di coro Brent Jones & T.P. Mobb, per una gioiosa performance musicale nel segno del gospel americano. Il concerto è incluso nella rassegna ‘Christmas Soul’. Jones, che vanta numerose nomination ai Grammy e agli Stellar Awards, è un cantante e autore di straordinario talento. Con il suo gruppo ha posto le basi per Kirk Franklin e il gospel contemporaneo. Il suo nuovo album ‘Nothing else matters’ è l’atteso seguito di ‘Open your mouth and say somethin’, che è stato in cima alle classifiche di Billboard per oltre 54 settimane, ottenendo ampi consensi dalla critica e numerose nomination ai premi, tra cui il Dove Awards 2019 e lo Stellar Award 2019. A rendere l’atmosfera magica contribuiranno il videomapping ‘La luce delle parole’ sulla facciata della basilica di San Francesco dalle 18.30 alle 22 e la grande pista di pattinaggio su ghiaccio nella vicina piazza Kennedy dalle 10 alle 2 di notte. Da non perdere poi l’1 gennaio, sul palco del teatro Alighieri, il tradizionale concerto di inizio anno con spiritual e sonorità moderne di nate martin & S.I.G.N.

A Cervia in piazza Garibaldi, ai piedi del grande albero di Natale, la serata di San Silvestro si animerà a partire dalle 22 con la musica dei Barboni di Lusso. I locali del centro storico proporranno aperitivi, degustazioni e brindisi.

Al Teatro Comunale di Conselice, dalle 21.30, si festeggia con ‘Un Capodanno da ridere à Cusèls’ e con l’arrivo di Duilio Pizzocchi, Davide Dalfiume e Beppe Altissimi. Pizzocchi, noto per la sua partecipazione al ‘Costipanzo Show’, proporrà un revival dei suoi iconici personaggi come l’imbianchino ferrarese, il fricchettone Cactus, il camionista Ermete Bottazzi e la mitica Donna Zobeide. Dafiume porterà sul palco il suo punto di vista surreale, in grado di abbattere la quarta parete, mentre Altissimi parlerà di temi d’attualità e di costumi con uno sguardo al passato recente (ingresso a 20 euro).

A Faenza torna il brindisi di mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio in piazza del Popolo. L’evento è a cura di Materiali Musicali, Casa della Musica e Comune. Si inizia già alle 17.30 con pizza gratis offerta dal Molino Naldoni e gli aperitivi del bar Bellini, mentre dalle 18 Aldo Fabbri parlerà delle bellezze e della storia della fontana monumentale di Faenza e della Torre dell’Orologio durante una visita guidata esterna. Dalle 22.30 i musicisti delle Onde Radio si esibiranno con un repertorio di grandi classici anni Settanta e Ottanta in chiave pop-rock. A mezzanotte brindisi con spumante e panettone per tutti con un pensiero speciale per Arte Tamburini, cantante scomparsa cinque anni fa. Per chi ama fare le ore piccole e la musica funky, la notte proseguirà al Piccadilly, in via Cavour. Non mancherà inoltre la tradizionale commedia della Filodrammatica Berton al teatro Masini, il 31 dicembre dalle 21: ’Tri dè in te foran vëc’ (’Tre giorni nel vecchio forno’), tre atti di Roberto Zago e Luigi Antonio Mazzoni con la regia di Rita Gallegati. Lo spettacolo è uno spaccato di un pomeriggio in un piccolo borgo nel 1938.

A Lugo il Capodanno sarà ‘diffuso e condiviso’. Dopo due anni di stop a causa della pandemia ritorna il concerto di fine anno con Nada e, in apertura, il rapper Moder, sul palco montato davanti al monumento di Baracca. In questi mesi Nada è impegnata con il tour legato all’uscito dell’ultimo album ‘La paura va via da sé se i pensieri brillano’.