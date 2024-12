La musica in piazza per Capodanno. Il gospel protagonista a Ravenna

Martedì notte, l’arrivo del nuovo anno sarà celebrato a ritmo di musica. A Ravenna, in piazza del Popolo, a partire dalla 23, si esibiranno gli Spirit of New Orleans Gospel Choir, originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste della Louisiana. Nel segno della tradizione gospel e spirituals è nato questo progetto musicale, basato fondamentalmente sullo spirito e l’impegno di artisti uniti da un forte legame di amicizia. L’ensemble è composto da una decina di elementi che hanno come nucleo i Joyful gospel singers, attorno ai quali confluiscono alcuni dei migliori artisti di altre famose formazioni della Louisiana. Il loro è un concerto di grande impatto e notevole caratura artistica, uno show ‘esuberante’, come da tradizione musicale della Louisiana. L’esibizione degli Spirit of New Orleans rientra nel tabellone del Christmas Soul, festival dedicato al gospel che propone altre 3 date gratuite, fra il salotto della città e il teatro Alighieri.

A Faenza, alle 21 (prezzi 15, 11 e 8 euro), si attenderà l’anno nuovo al teatro Masini con lo spettacolo dialettale ‘Sgnora padrona’, proposto dalla Filodrammatica Berton, per la regia di Nicoletta Mazzoni (info. 377-3626110). Alle 18, invece, al bar Al Moro ci sarà un apericena musicalmente accompagnato da un dj set. In Piazza delle Erbe ci sarà inoltre il food truck di Casa Spadoni. Le ultime ore dell’anno saranno infine accompagnate dal concerto dei Mystic Doll, nota band pop-rock faentina che si esibirà dalle 21.30 sul palco allestito di fronte alla pista del ghiaccio. Compongono la band la cantante Barbara Bandini, i chitarristi Paolo Ferri e Alessio Vescovini, il bassista Ivan Alessandroni ed il batterista Michele Gollini. Allo scoccare della mezzanotte si terrà poi il tradizionale brindisi di capodanno, a chilometro zero, con spumante e panettone offerti da Coop Alleanza 3.0, Caviro e Terre Cevico che saranno distribuiti gratuitamente a tutti i presenti. Poco prima è previsto il saluto dell’amministrazione comunale faentina. Al termine della festa sarà poi consegnato ai presenti un braccialetto che consentirà l’ingresso a prezzo scontato nella discoteca Giradischi di viale Baccarini.

A Lugo, dalle 23 dell’ultimo dell’anno, è in programma ’Imparare a volare’, spettacolo di danza verticale ideato da Monica Maimone (le prove di lunedì, alle 21, in piazza dei Martiri, aperte al pubblico). Grandi immagini proiettate sulle pareti della Rocca estense faranno da fondale a quanto accade nella piazza, in mezzo al pubblico e non su un palco lontano. Sospesa sulle pareti verticali della Rocca, una ragazza sperimenta il volo. A seguire la festa di Capodanno con musica di qualità nel cortile della Rocca a cura del Cisim.

A Cervia, in piazza Garibaldi, dalle 21.30 è in programma il San Silvestro party col concerto dei Barboni di lusso. Sotto la Torre di San Michele, dalle 22, dj set con Alessandro Piatto, alle 23 concerto ‘La Dolce vita non è mai finita’ con JJVianello e gli Intoccabili, per poi proseguire dopo la mezzanotte con il dj set di Alessandro Piatto. Per tutta la sera, animazioni con Romagna Flyboard e artisti circensi.