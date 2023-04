La musica in spiaggia si accenderà alle 17.30

Pubblicata nel sito del Comune l’ordinanza che disciplina l’utilizzo di impianti elettroacustici e lo svolgimento di intrattenimenti musicali; il provvedimento entra in vigore oggi. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneri, si accorcia la fascia oraria all’interno della quale è possibile organizzare piano bar, concertini, dj set e animazioni. Quelli che vengono definiti nel testo dell’ordinanza ’trattenimenti musicali’, sono consentiti per un massimo di due volte a settimana, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 24 (lo scorso anno era possibile partire alle 16). I concerti e le altre attività similari che si svolgono dalle 17.30 alle 21 possono avvenire anche in due giorni consecutivi; quelli dalle 20 alle 24 non potranno invece svolgersi in due giornate consecutive e almeno uno dei due eventi dovrà svolgersi nei giorni ’che vanno dal lunedì al giovedì, allo scopo ’di garantire un sostegno da parte degli stabilimenti balneari a sviluppare servizi integrativi per favorire le presenze turistiche anche al di fuori del week-end’.

I diffusori ’devono essere inequivocabilmente direzionati come fronte di emissione verso il mare’; i titolari degli stabilimenti interessati ad organizzare tali intrattenimenti musicali devono darne comunicazione alla polizia locale (con una pec) entro le 12 dello stesso giorno dello svolgimento dell’evento. Nelle giornate del 10 e 15 agosto e in occasione della Notte Rosa (serata del venerdì), i ’trattenimenti musicali dal vivo’ (piano-bar, concertini e musica riprodotta con la presenza di disk jokey) sono consentiti fino alle 3 del giorno successivo; gli stabilimenti dotati di fonometro potranno svolgere tali intrattenimenti sino alle 3.30, a una condizione: a partire dalle 3 dovranno ridurre progressivamente la diffusione sonora fino a totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle 3.30.