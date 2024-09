La musica incontra la solidarietà. Concerto per lo Ior all’Alighieri

Il concerto di beneficenza in favore dell’Istituto oncologico romagnolo torna al teatro Alighieri di Ravenna per la seconda edizione: ’La musica incontra la solidarietà’ si terrà il prossimo 5 ottobre alle ore 21. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività di prevenzione svolte capillarmente dallo Ior in occasione proprio del semestre della prevenzione. L’iniziativa trova i suoi punti di forza in una proposta dall’alto valore artistico e sociale, mettendo in campo una rete di istituzioni e associazioni: l’organizzazione sarà a cura dell’associazione culturale Musica e Benessere di Ravenna, insieme alla Fondazione Ravenna Risorgimento e con la compartecipazione del Comune di Ravenna. Protagonisti sul palco la blasonata Orchestra Rossini di Pesaro, una delle più importanti orchestre italiane, in coproduzione con l’Orchestra del Mediterraneo.

Alfredo Stillo, giovane direttore d’orchestra emergente già apprezzato durante il concerto del 2023, dirigerà uno dei più grandi capolavori sinfonici: la Sinfonia n°9 in Mi min. op.95 ’Dal Nuovo Mondo’ di Antonín Dvorák. Ospiti della serata anche il coro ravennate Ludus Vocalis, diretto dal maestro Stefano Sintoni, che eseguirà un omaggio a Giacomo Puccini in occasione del centenario dalla sua morte; mentre il pianista e cantante lirico Raffaello Bellavista condurrà il pubblico in un viaggio musicale ’Dalla Romagna all’Argentina’.

I presidenti dell’associazione Musica e Benessere, Giusy Ferrara, della Fondazione Ravenna Risorgimento, Eugenio Fusignani, dello Ior, Mario Pretolani, invitano tutti coloro che amano la bella musica e che sono sensibili al lavoro di prevenzione ad essere presenti alla serata e a promuoverla non solo per l’alto valore artistico ma anche per le nobili finalità benefiche. Tante anche le autorità che hanno dato la loro adesione e saranno presenti alla serata, così come le associazioni, i club service e imprenditori sensibili che sosterranno l’importante iniziativa. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito www.teatroalighieri.org/events/la-musica-incontra-la-solidarieta-2/ o in alternativa presso il botteghino del teatro.

Valeria Bellante