La musica indipendente. Concerti, libri, incontri. L’energia del Meeting travolge la città

Il conto alla rovescia può cominciare: il 6,7 e 8 ottobre torna a Faenza il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. Tra gli ospiti di questa edizione, dedicata al musicista ucciso a Napoli, Giovanbattista Cutolo, Elisa, Manuel Agnelli, Dolcenera, Lucio Corsi, Omar Pedrini, Statuto, Gang, Savana Funk, Roberta Cappelletti, l’Orchestrina di Molto Agevole di Enrico Gabrielli in collaborazione con ATER. Ecco alcuni degli appuntamenti principali.

L’apertura ufficiale, il 6 ottobre alle 19 in piazza del Popolo a Faenza è con il Premio Arte Tamburini che sarà assegnato a Roberta Cappelletti e alla sua orchestra, per i suoi 30 anni di carriera, e al trio al femminile delle Emisurela, giovane formazione di liscio faentino. Durante la serata, verrà premiato il giovane Nicolò Quercia, vincitore del premio Il Liscio nella Rete promosso dal MEI per aver portato la Filuzzi tra i giovani. Si esibiranno anche gruppi musicali tradizionali, come La Storia di Romagna e gli Alluvionati del Liscio. La prima giornata si concluderà con un party al Piccadilly Club.

Il 7 ottobre alle 16.30 Elisa ritirerà il Premio alla Carriera nel Salone dell’Arengo di piazza Martiri della Libertà. Dalle ore 18 sul Palco Centrale del MEI in Piazza del Popolo a Faenza si esibiranno i Savana Funk vincitori del Premio Migliori Artisti Emergenti, i Nobraino, Lucio Corsi, Dolcenera, Statuto e Gang che ritireranno il Premio per i 40 anni di carriera, Omar Pedrini, Etta, Lorenzo Lepore, La Noce, Berardi, Altrove, Analogic, Hernandez & Sampedro, Maurizio Solieri. Anche per l’edizione del 2023, dalle 15 alle 24, ritornerà il Palco Giovani in piazza della Libertà di fronte al Duomo, con l’apertura degli Artistation Big Band della scuola di musica Artistation e con i Jam Republic. A seguire il concerto di Auroro Borealo. Tra gli altri nomi che saliranno sul palco: Cenere, Nur, Amanda, Peregrin Blasting Weed, Minimal, Duochiari, Seb, Amanda Vitale, Narciso, Milena Mingotti, Casaluce e altri ancora. Alle 18 al cinema Sarti di Faenza proiezione del documentario Cocoricò Tapes di Francesco Tavella, ospiti in sala il regista e il dj e producer Cristian Camporesi aka SENSORIA. La seconda giornata si conclude con il party Zero presso il complesso Ex Salesiani e la festa allo Spider.

L’8 ottobre alle 16 a Palazzo Milzetti ci sarà il concerto del pianista Giovanni Bertoni che riceverà un premio per il suo impegno sociale e di volontariato all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e della pianista Veronica Rudian. Dalle 15 in piazza della Libertà sul Palco Giovani si esibiranno: Bambole di Pezza, Manicas, Emanuele Conte, The Pillheads, Roberta Scandurra, Fratelli & Margherita, Bob Balera, Nept, Emanuele Tedaldi, Donatella Gregorio, Themorbelli, Maz Vilander & Makadam Zena, Nitidi, Red SAX, Horseloverfat e altri ancora. In Piazza del Popolo dalle 19 concerto di Manuel Agnelli, che riceverà il Premio STRAMEI. Non mancheranno incontri, convegni, presentazioni e la Fiera del disco.